La nouvelle série Le Seigneur des Anneaux dévoile son tout premier trailer et, comme on pouvait s'y attendre, cela divise quelque peu les fans, même si l'accueil est globalement positif.

Le premier aperçu du nouveau film d'animation Seigneur des Anneaux: La Guerre des Rohirrim a été dévoilé, promettant une immersion épique dans l'univers de Tolkien. Ce projet ambitieux, qui se déroule près de 200 ans avant les aventures de Frodon Sacquet, explore l'histoire de Helm Hammerhand, le roi légendaire du Rohan, et les origines de la forteresse de Fort-le-Cor. Forcément le premier trailer a fait réagir...

Les réactions sur Le Seigneur des Anneaux: The War of the Rohirrim, la stupéfaction

Le teaser débute avec des scènes emblématiques de la trilogie réalisée par Peter Jackson. Avant de nous plonger dans l'histoire animée de cette nouvelle épopée. Contrairement aux films précédents, The War of the Rohirrim se concentre sur une période sombre et sanglante de l'histoire du Rohan. Révélant les événements tragiques qui ont conduit à la construction de Fort-le-Cor, le bastion central lors de la bataille monumentale de Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours.

Beaucoup de fans ont exprimé leur surprise à l'idée d'une adaptation animée de l'œuvre de Tolkien. Un format inattendu pour un univers traditionnellement associé au cinéma en prises de vue réelles. Comme l'a souligné un utilisateur, "Jamais je n'aurais pensé voir un jour Le Seigneur des Anneaux adapté en anime." Ce commentaire résume bien le choc initial ressenti par une partie du public. Qui voit dans cette initiative une prise de risque, mais aussi une opportunité de redécouvrir l'univers sous un nouveau jour.

Certains, ont salué le choix de Kenji Kamiyama à la réalisation. Connu pour son travail sur Ghost in the Shell et d'autres projets d'animation de renom. Ils voient en lui un atout majeur pour assurer la qualité du film, avec des commentaires tels que "Ils ont choisi un bon réalisateur d'anime pour ce projet." Cela témoigne d'une confiance dans la capacité de l'équipe à livrer un film à la hauteur des attentes des fans.

Quelques craintes

Néanmoins, tout le monde n'est pas entièrement convaincu. Plusieurs fans ont exprimé des réserves quant à la manière dont le personnage central, Helm Hammerhand, est représenté dans le trailer. "Est-ce que quelqu'un d'autre est un peu inquiet que Helm Hammerhand semble être un personnage secondaire dans ce trailer ?" Cette remarque reflète une inquiétude plus large sur le fait que le film pourrait ne pas accorder suffisamment d'importance à ce personnage pourtant central à l'intrigue.

Enfin, la décision d'inclure des séquences des films de Peter Jackson dans le teaser a divisé l'audience. Tandis que certains y voient un rappel nécessaire de l'univers de Tolkien, d'autres, comme estiment que c'était superflu : "Aviez-vous vraiment besoin d'inclure des images des films de Jackson pour nous rappeler que, OUI, C’EST DANS L'UNIVERS DU SEIGNEUR DES ANNEAUX ?" Ce commentaire traduit un désir de voir le film se suffire à lui-même. Sans s'appuyer trop lourdement sur l'héritage des films précédents.

Source : Warner