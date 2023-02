Vous aimez le Seigneur des Anneaux ? Bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans le cadre de son rapport financier du troisième trimestre 2022 , le groupe Embracer qui possède maintenant la propriété intellectuelle de la licence en a profité pour faire le point sur l'avenir de la saga en jeu vidéo. Ainsi on peut apprendre que cinq nouveaux jeux basés sur LOTR sont en préparation.

5 jeux en route, à quoi s'attendre pour le Seigneur des Anneaux ?

Plus précisément 5 jeux sont en cours de production par des studios de jeux externes. Ils devraient actuellement être publiés d'ici la fin du mois de mars 2024. Autant dire demain.

Au cours du trimestre, Freemode a conclu l' acquisition précédemment annoncée de Middle-earth Enterprises . Pour Freemode, cette acquisition a suscité beaucoup d'intérêt parmi les partenaires internes et externes pour Le Seigneur des Anneaux IP à travers différents formats de médias. Il y a actuellement cinq jeux en production par des partenaires externes qui sortiront au cours de l'exercice 2023/24.

Il y a aussi un film en production par un partenaire externe. Freemode continue de procéder à des recrutements clés sélectifs dans divers secteurs de son activité afin de renforcer l'organisation.

Au sein des 5, nous connaissons notamment le jeu d'action/aventure Gollum de chez Daedalic Entertainment qui fut annoncé en 2019 et qui devait sortir en 2021 avant d'être reporté en 2022 puis finalement 2023. Mais ce n'est pas tout puisqu'il existe aussi un certain le Seigneur des Anneaux : Return to Moria, un jeu de survie d'exploration dans les fameuses mines dans lequel on incarnera uniquement des nains. Le titre devrait sortir dans le courant de l'année sur PC via Epic Games Store.

The Lord of the Rings: Return to Moria

3 inconnus

Il reste donc 3 titres inconnus dont on ne sait rien. Après Gollum et les nains, on peut imaginer un jeu sur les elfes ou pourquoi pas tout simplement un jeu de stratégie que les fans réclament depuis de nombreuses années. Enfin, on pourrait aussi penser à la création potentielle d'un RPG puisque l'univers serait parfait pour le genre.