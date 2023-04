Malgré quelques échecs ou problèmes de marketing (Sonic Frontiers), ces dernières années Sega a tout de même bien réussi à tirer son épingle du jeu. Notamment depuis plus de 10 ans grâce à son incroyable percée dans le jeu vidéo PC avec des titres comme Two Point Campus ou encore Company of Heroes. Et c'est sans parler des gros succès comme Football Manager. Pour autant l'éditeur nippon vient d'effectuer un rachat qui risque de faire jaser. Explications.

SEGA sort le chèquier

Pour le moment Sega est très peu présent dans le jeu mobile mais cela pourrait bien changer puisque l'éditeur compte faire un beau chèque de 775 millions de dollars (c'est énorme) pour le rachat de Rovio Entertainment que l'on connait pour être derrière le succès incontestable et incontesté de Angry Birds.

SEGA va acquérir Rovio Entertainment (Angry Birds) pour environ 775 millions de dollars. SEGA cherche à utiliser l'expertise de Rovio en matière de jeux services pour proposer ses "titres actuels et nouveaux sur le marché mondial des jeux mobiles" et élargir les opportunités trans-médias.

Un marché énorme à conquérir pour Sega

Vous avez bien lu, Sega souhaite s'attaquer au marché du jeu mobile. Cela peut se comprendre mais cela va évidemment faire jaser avec la peur (légitime) de voir l'éditeur se concentrer surtout sur ce type de production en délaissant le jeu vidéo plus traditionnel. En 2021 nous pouvions apprendre que le mobile rapportait à lui seul plus d'argent que le jeu vidéo console et PC réunis avec pas moins de 52% des rentrées d'argent. En partant de ce postulat on peut comprendre aisément une telle politique de la part de Sega. Notons tout de même que les trois plus gros marchés pour le jeu vidéo mobile sont la Chine, les États-Unis et le Japon. L'Europe arrive assez loin derrière. Ce rachat pourrait donc être une belle opportunité pour étendre son empire en Chine et outre atlantique.

Angry Birds est tellement adoré par les foules qu'en plus d'une adaptation au cinéma en 2016, il existe 3 parc d'attractions à travers le monde. Un en Finlande (patrie de Rovio Entertainment), en Grande-Bretagne et en Chine. De quoi sabrer le champagne dans les locaux de Sega car nul doute que cela va permettre d'effectuer des rentrées d'argent conséquentes. Reste à voir maintenant quand tout ceci va devenir rentable car 775 millions de dollars c'est une sacrée somme. Pendant ce temps là, les fans de l'éditeur attendent désespéramment des nouvelles d'une potentielle Dreamcast Mini, un projet officiellement mort depuis quelques temps déjà. Mais dans le jeu vidéo rien n'est jamais terminé donc tout est encore possible.

Que pensez-vous d'un tel rachat de la part de Sega ?