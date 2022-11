Depuis quelques années nous avons le droit à de nombreuses adaptations cinématographiques de jeux vidéo. On vous en parle beaucoup depuis quelques jours notamment avec la préparation d'un film Netflix sur Gears of War. Le bal continue avec cette fois une licence culte de chez SEGA : Streets of Rage.

SEGA c'est plus fort que toi

L'information vient de chez Deadline, selon eux, le film Streets of Rage est écrit par Derek Kolstad, un cinéaste surtout connu pour avoir créé la franchise John Wick (coté écriture). Kolstad a également écrit deux épisodes de la série Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier. Il aurait également signé pour produire le film Streets of Rage aux côtés de Toru Nakahara de SEGA, qui a produit les deux premières adaptations cinématographiques de Sonic. Bref, le film semble être dans de bonnes mains pour son coté action/combat car la licence est actuellement chez Lionsgate. Avec l'expérience acquise sur la saga John Wick, il ne devrait pas trop y avoir de problème pour nous présenter du combat de rue réaliste et trépident.

On retrouve aussi les producteurs Dmitri M. Johnson, Timothy I. Stevenson et Dan Jevons. M.Johnson a notamment officié sur le dernier film Sonic en date. L"homme semble maintenant impatient de s'attaquer au jeu de SEGA :

Je voulais faire un film Streets of Rage depuis l'âge de 12 ans. Cela a pris la forme d'un "projet de rêve" aux côtés d'une "équipe de rêve

Erin Westerman, présidente de la production de Lionsgate déclare à ce sujet :

Le jeu a un monde et une narration riches, et nous sommes ravis de retrouver Derek pour lui donner vie

Qu'attendez-vous personnellement d'un film sur cette licence de SEGA ?