Après des rumeurs, SEGA a annoncé vouloir ressusciter des licences légendaires qui dormaient dans un placard. « Nous replongeons dans notre héritage pour réinterpréter plusieurs licences et ouvrir leurs univers à de nouveaux publics dans le monde entier » a déclaré l'éditeur japonais. Pour ce grand dépoussiérage, la société a choisi Crazy Taxi, Streets of Rage, Shinobi, Golden Axe et Jet Set Radio. Lors des Game Awards 2024, on a également eu un aperçu du nouveau jeu Virtua Fighter, l'une des sagas cultissimes de la baston. Une licence culte pourrait être aussi bientôt de retour et ça aurait même leaké à l'avance.

Une autre licence culte SEGA de retour sur consoles et PC ?

Après le succès de Streets of Rage 4, SEGA pense qu'il y a un marché pour les vieilles franchises et c'est un vrai constat, mais encore faut-il que ces retours soient réussis. En plus des comebacks déjà officialisés, nos confrères de Gematsu ont découvert que l'éditeur avait déposé les marques Ecco et Ecco the Dolphin le 27 décembre 2024. Un dépôt de marque qui date un peu, mais qui n'a été rendu publique que cette semaine. Même si ça ne va pas parler aux plus jeunes, il s'agit d'une licence culte des années 90 sorti sur différentes consoles de l'entreprise comme la Master System ou la Mega Drive.

Quelque chose se trame dans les locaux de SEGA, mais pour l'instant, impossible de savoir quoi. Néanmoins, un retour semble très probable étant donné le récent dépôt de marque. Ecco the Dolphin, qui vous laissait explorer les fonds marins en prenant le contrôle du mammifère Flipper Ecco, n'a pas donné signe de vie depuis son épisode 3D en 2000 sur Dreamcast et PS2.

À la vue de cette longue absence, on espère que les plans de SEGA ne comportent pas qu'un remaster ou une énième compilation rétro, mais tout est envisageable. Si la société veut convaincre le plus de monde possible, il faudrait plutôt partir sur un nouveau jeu voire un remake, qui soit plus aligné avec les standards actuels. Seriez-vous heureux de revoir Ecco the Dolphin ou cette découverte vous laisse t-elle complètement de marbre ?

Source : Chizai.