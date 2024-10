L'ère des adaptations de jeux vidéo sur petit et grand écran est clairement en marche. Après des décennies à être moquées et à se réfréner, elles s'enchaînent désormais à un rythme indécent. Il faut dire que certaines ont ouvert la voie à un renouveau. Nous avons assisté aux réussites préliminaires du film Uncharted, puis de la série The Last of Us (HBO), avant de constater les succès indéniables des films Super Mario Bros. et, même avant lui, de Sonic the Hedgehog. Sega ayant tenté l'aventure avec adresse, il ne compte pas se priver de renouveler l'expérience. Mais, c'est avec une autre licence cette fois.

Sega, pourvoyeur de matière filmique

Sega est un véritable vivier de licences en tous genres. Il y a donc de quoi faire en termes d'adaptations. Super Monkey Ball, Shenmue, Streets of Rage... Les univers sont riches de personnages marquants et le terrain idéal pour mettre en scène de l'action. Ainsi, après le hérisson, c'est au tour du ninja de Sega se passer devant la caméra. Ah oui : un projet de film Shinobi vient d'être annoncé.

La licence s'est lancée initialement en 1987 sur borne d'arcade. Ensuite, ce sont 14 jeux, dont des spinoffs, qui ont vu le jour. On compterait plus de 5 millions écoulées. Ça peut paraître peu de nos jours. Mais, c'est un chiffre conséquent pour l'époque, dont il n'y a pas à rougir aujourd'hui. D'autant plus que les Shinobi sont encore vivaces, un nouvel opus ayant été annoncé en 2023.

Écran titre de Shinobi sur borne d'arcade en 1987. © SEGA

Pour écrire le scénario de cette nouvelle adaptation d'une licence de Sega, la production fait appel à Ken Kobayashi. L'homme s'est dernièrement démarqué par son travail sur la série d'animation Hit-Monkey. Là aussi, il s'agissait d'une adaptation, mais d'une série de comics Marvel qui met en scène un singe pratiquant les arts martiaux.

Pour le moment, pas de casting à dévoiler, vous vous en doutez. Le film Shinobi n'en est encore qu'en phase de pré-production. Il faudra donc patienter pour découvrir qui endossera le rôle de Joe Musashi et quels seront les enjeux de cette histoire. C'est en tout cas un nouveau pari pour Sega. Le public sera-t-il aussi réceptif pour que les films Sonic ? Nous le saurons d'ici quelques années.