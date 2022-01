Dans ses différents rapports financiers, SEGA évoque régulièrement son intention d’exploiter à nouveau ses licences plus anciennes. Et ce, depuis plusieurs années. Des événements, et surtout un succès, récents ont poussé l’éditeur japonais à se pencher plus sérieusement sur le sujet. Cette fois, SEGA a par ailleurs évoqué explicitement certaines de ses marques plus anciennes qui mériteraient d’être réutilisées.