Takashi Mochizuki, journaliste pour Bloomberg, lâche une petite bombe pour les fans de SEGA : Crazy Taxi et Jet Set Radio seraient tous deux sur le point de revenir. L'éditeur japonais aurait donc mis à exécution son plan de faire renaître des licences oubliées.

SEGA veut ressusciter Crazy Taxi et Jet Set Radio

C'est en tout cas ce qu'affirme Takashi Mochizuki, qui a l'habitude des scoops avec son collègue Jason Schreier. Selon lui, SEGA aurait deux reboots de Crazy Taxi et Jet Set Radio en développement. Crazy Taxi serait conçu depuis plus d'un an dans les locaux de l'éditeur japonais, et pourrait arriver en 2024 ou 2025.

De simples remasters faits à la va-vite ? D'après les informations collectées par Bloomberg, SEGA compte affecter des gros budgets à ces projets en les intégrant dans l'initiative Super Game. Un programme qui ambitionne de créer des jeux qui devront respecter quatre critères, à savoir être multiplateforme, être traduits en plusieurs langues, sortir simultanément dans le monde entier et être des AAA.

Shuji Utsumi, co-directeur des opérations de SEGA, avait précisé que l'ampleur de ces projets "Super Game" était celle de blockbusters internationaux. Le fameux "Marvel du jeu vidéo".

Fortnite pour exemple

Notre confrère de Bloomberg ajoute que SEGA a un modèle en tête : Epic Games et sa machine à cash Fortnite. Ainsi, l'éditeur japonais proposerait ces jeux en version free-to-play sur le plus de plateformes possibles. Pour gagner de l'argent, l'éditeur miserait sur le multijoueur et les microtransactions avec une boutique remplie d'objets payants.

Mais si Fortnite tient dans le temps, c'est aussi grâce à ses collaborations qui l'ont transformé en une véritable plateforme de divertissement. Crazy Taxi et Jet Set Radio essaieront-ils de reproduire cela ?

