À l'époque où SEGA était encore un sérieux concurrent de Nintendo sur le marché des consoles, le géant japonais nous a gâté de nombreux jeux encore aujourd'hui légendaires, notamment sur Mega Drive, Game Gear ou la Dreamcast (qui aura hélas causé sa perte sur le plan hardware). Encore disponibles notamment au format dématérialisé sur de nombreuses plateformes, ces titres cultes vont cependant bientôt être délistés. À moins d'en faire l'acquisition avant qu'il ne soit trop tard. Cela pourrait toutefois signifier que la marque prépare quelque chose sur ce terrain.

SEGA dématérialise un tas de jeux cultes de son âge d'or

Dans le cadre d'une « SEGA Classics FAQ », la marque japonaise nous signale de manière un brin abrupte que de nombreux jeux légendaires de son âge d'or vont bientôt quitter les magasins numériques de nombreuses plateformes. Plus précisément, l'ultimatum est posé pour le 6 décembre et cible les boutiques en ligne PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et Steam.

Sur PlayStation et Nintendo Switch, ce délisting de SEGA cible uniquement la collection Sega Mega Drive Classics. Celle-ci comprend pour rappel une cinquantaine de monuments comme les jeux Sonic, Streets of Rage, Phantasy Star, et tant d'autres. Sur Xbox et Steam, il est plutôt question d'un délisting ciblé de différents et très nombreux titres. On peut notamment citer dans le lot Crazy Taxy, Golden Axe, Shinobi ou encore Virtua Fighter. Vous trouverez la liste complète des jeux quittant les boutiques en ligne Xbox et Steam via la FAQ citée en source ci-dessous.

Dans celle-ci, SEGA précise toutefois que ces jeux seront toujours disponibles pour celles et ceux les ayant au préalable achetés. Enfin, les jeux délistés sur Nintendo Switch seront encore accessibles via Switch Online, mais donc uniquement pour les abonnés au service. En apprenant cette soudaine nouvelle, beaucoup ont spéculé que SEGA préparerait en douce une nouvelle collection de jeux classiques. Il n'est donc peut-être pas nécessaire de s'alarmer outre mesure quant à la disparition de tous ces jeux cultes en dématérialisé le 6 décembre prochain. Il faudra toutefois attendre de plus amples clarifications pour en avoir le cœur net.

Clap de fin pour de nombreux jeux légendaires de la marque ? © SEGA

Source : Support SEGA