Si vous aimez Sea of Thieves alors voici peut être votre chance de devenir riche dans la vraie vie puisque Rare vous fait gagner tout simplement de l'or, du vrai et pas en pixels.

On le sait dans le jeu de pirates Sea of Thieves il s'agit outre d'abordage, bien souvent de chasses aux trésors. Trouver un coffre sur une île lointaine grâce à la carte en papier d'un vieux marin qui n'a plus toute sa tête, eh bien c'est un des grands plaisir du jeu vidéo de Rare. Mais cette fois l'équipe britannique souhaite aller encore plus loin et vous faire gagner de l'or pur dans la vraie vie pour pimenter un peu les choses. Qu'en est t-il réellement ? On vous explique tout.

Sea of Thieves change de cap

En septembre dernier (2022), le studio Rare avait expérimenté quelque chose de nouveau. Une chasse au trésor "multi-canal" qui avait lieu à la fois dans la vraie vie mais aussi en jeu. Avec des indices sur le web et notamment sur les réseaux sociaux, pour gagner un trésor en pixels pour rendre riche votre personnage. Pour cette deuxième édition, le studio anglais va beaucoup plus loin et il s'agit d'une chasse au trésor "à l'ancienne" qui fut élaborée avec l'aide du "plus grand maître du puzzle du Royaume-Uni". Une chasse au trésor mais bien plus rémunératrice que dans Uncharted.

Vous pouvez gagner de l'or

Si les énigmes sont complexes, la récompense est de taille puisqu'il s'agit de remporter un crâne de Gold Hoarder fabriqué à partir d'or véritable qui est décrit comme "l'un des prix les plus précieux" de l'histoire de Sea of Thieves. Pas mal non ? Ceux qui souhaitent participer à cette quête qui porte le nom de The Hoarder's Hunt devront d'abord s'inscrire sur le site Web de Sea of ​​​​Thieves . Après cela, les participants recevront une lettre d'un mystérieux "H" chaque semaine, chacune pointant vers une série d'énigmes en dehors de Sea of ​​Thieves qui, si elles sont résolues correctement, leur permettront de débloquer une quête dans le jeu. L'ensemble va prendre 4 semaines et lors de la dernière les choses sérieuses commenceront avec enfin la possibilité de remporter le crane en or. La vidéo ci-dessus vous explique les nombreux détails de l'affaire. Le moins que l'on puisse dire c'est que c'est plutôt prometteur.

The Hoarder's Hunt commence le 11 mai et cela risque bien d'attirer du monde. On ne sait pas encore la valeur réelle de l'objet en or mais il s'agit tout de même d'un crane (taille réelle?) donc certainement plusieurs millier d'euros à la clé. On doit bien admettre que c'est plutôt une bonne idée.