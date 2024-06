Lors du Xbox Games Showcase d'aujourd'hui, Rare a dévoilé le trailer de la saison 13 de Sea of Thieves, qui sera lancée le 25 juillet 2024. Cette nouvelle saison promet d'apporter des contenus excitants et de nouvelles aventures aux joueurs. Franchement un bon plan si vous aimez naviguer avec des amis sur une mer agitée au milieu des tropiques.

Sea of Thieves va lancer une nouvelle saison

La nouvelle bande-annonce de la saison 13 de Sea of Thieves présente l'arrivée du puissant navire amiral de Flameheart, que les joueurs pourront capturer. Acquérir ce navire fera du joueur la cible de tous dans un événement mondial unique, où il pourra déchaîner le feu sur ses ennemis, recevoir l'aide d'un équipage de squelettes contre les équipages rivaux, et gagner des récompenses pour ses efforts. Cette mise à jour majeure arrivera le 25 juillet 2024​. C'est donc pour bientôt !

Pour rappel, Sea of Thieves est un jeu d'aventure en monde ouvert où les joueurs explorent un vaste univers rempli d'îles, d'épaves et d'artefacts mystérieux. Les joueurs doivent chercher des trésors tout en affrontant des Capitaines Squelettes. Le jeu propose également une campagne narrative, permettant aux joueurs de vivre 11 récits à travers deux histoires, offrant une expérience cinématographique de fantasy pirate​.

Chaque mois, le jeu reçoit du nouveau contenu, incluant des personnages, des mécaniques et d'autres récompenses. Actuellement, la saison 12 introduit de nouvelles armes et outils ainsi que des modes de déplacement. Parmi les ajouts, on trouve des pistolets à double canon et des couteaux de lancer, ainsi que des outils de traversée comme le Collier d'Os à Éclats et la Corne des Vents Favorables​.

Imaginez un peu, 13 saisons pour ce jeu de piraterie. Une très belle histoire pour Microsoft et Rare, ainsi que pour le jeu multijoueur et coopératif en général. Qu'en pensez-vous ?