Sea of Thieves fait partie des exclusivités Microsoft qui vont finalement venir sur PlayStation 5. Il n'est pas le seul, puisque c'est également le cas de Grounded ou Pentiment. Vous l'aurez compris au vu de ces noms, mais pour les détenteurs de la machine next gen, l'heure est aux réjouissances. En l'occurrence, pour le jeu de piraterie, c'est une excellente nouvelle, en particulier lorsqu'on voit son succès auprès de la communauté. On n'est donc pas étonné de le voir cartonner auprès des joueurs PS5, alors qu'il n'est pas encore sorti sur la console.

Sea of Thieves cartonne déjà sur PS5 grâce aux précommandes

Alors oui, vous devez sûrement être un peu perturbé. Sea of Thieves n'est toujours pas arrivé sur PlayStation 5, alors comment pourrait-il déjà être un gros hit ? En vérité, si on l'affirme, c'est à cause de ses précommandes numériques qui sont d'ores et déjà ouvertes. En effet, l'analyste Benji Sales a remarqué que le jeu apparaît comme le plus précommandé du PS Store dans plusieurs pays. C'est le cas aux Etats-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni ou en France. Il parvient ainsi à mettre une vitesse à des titres comme Rise of the Ronin ou MLB The Show 24.

C'est un bel exploit, mais peu surprenant au vu de la popularité de Sea of Thieves. Comme l'a expliqué Mike Chapman, le directeur créatif du jeu, dans une interview, on a affaire à un jeu en constante évolution. Et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Il a beaucoup changé depuis sa sortie il y a six ans, et il a notamment eu droit à un bon paquet de belles nouveautés. Maintenant, il s'apprête à accueillir une nouvelle fournée de joueurs le 30 avril prochain. Par conséquent, au vu de tout ce qui les attend, c'est plutôt logique que les précommandes soient aussi nombreuses. En tout cas, notre homme se réjouit de ce portage sur PS5, et il le fait bien comprendre.