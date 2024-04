L'ancienne exclusivité Xbox Sea of Thieves sort le 30 avril 2024 sur PS5. Mais il y a un moyen de tester cette version avant même le lancement. Découvrez quand et comment.

Le portage de Sea of Thieves sur PS5 semble très attendu par une partie des joueuses et des joueurs. Au mois de février, cette mouture s'est hissée dans le classement des jeux les plus précommandés du PlayStation Store. Une belle performance réalisée dans différents pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore la France. Évidemment, ça ne présage rien de son succès sur le long terme, mais c'est déjà encourageant pour Microsoft et Sony. Et pour les plus pressés, il y a une excellente nouvelle.

Essayez Sea of Thieves sur PS5 avant la sortie

Quelques semaines seulement après son annonce, Sea of Thieves arrive sur PS5 avec un lancement prévu le 30 avril 2024. Il faut donc attendre encore un peu... ou pas ! Avant la sortie, le studio Rare organise une bêta fermée qui permettra de tester le jeu en avant-première. Cet essai durera le temps d'un week-end et s'étalera du 12 au 15 avril 2024 à 11h00 (heure française). Tous les participants pourront en plus repartir avec un titre et des voiles « Aventurier intrépide » exclusifs. Mais avant de décrocher ce bonus, encore faut-il avoir y avoir accès. Alors comment jouer à Sea of Thieves sur PlayStation 5 avant le 30 avril prochain ?

Si vous précommandez une des trois éditions du jeu - Standard, Deluxe ou Premium -, vous obtiendrez automatiquement un accès à la bêta fermée de Sea of Thieves. Et attention, à celles et ceux qui tenteraient de valider leur achat, de télécharger l'essai, puis d'annuler. Cela révoque normalement votre droit de vous faire rembourser votre précommande si l'on se fie aux conditions d'utilisation. « Des remboursements sur le PlayStation Store peuvent être émis pour du contenu précommandé si la demande de remboursement est effectuée avant la date de sortie, ou dans les 14 jours qui suivent l'achat, et si le contenu n'a pas commencé à être téléchargé ou streamé. Remarque : si vous avez commencé à télécharger la majorité de la commande, vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement » (via PlayStation).

Pour information, les éditions Deluxe & Premium de Sea of Thieves sur PlayStation 5 permettent aussi de télécharger des armes et familiers exclusifs, des cosmétiques, des objets de collection, le Tromblon de chasseur du Shrouded Ghost, 10 000 pièces d'or, le Plunder Pass de la saison 12 ou encore 5 jours d'accès anticipé. Un bonus réservé à la version Premium uniquement. Si Sea of Thieves se révèle être un carton, Microsoft pourrait porter d'autres exclus Xbox sur PS5 selon une récente rumeur.