Sea of Thieves est loin d'avoir dit son dernier mot et le studio Rare nous prépare encore de belles surprises pour les fêtes de fin d'année. Voici la saison 5.

La saison 5 de Sea of Thieves lève l'ancre et prépare les fêtes de fin d'année dignement. Celle-ci prendra date très exactement le 2 décembre sur Xbox Series, Xbox One et PC. C'est en effet à ce moment là que vous lancer débuter le téléchargement, et les hostilités.

Le plein de nouveautés

Parmi les nouveautés, on notera l'ajout de feux d'artifice. En effet, que serait un 31 décembre sans son lot d'explosions lumineuses dans le ciel ? C'est l’Alliance des Marchands qui sera le principal fournisseur, et les pétards pourront être tirés via les canons de votre navire.

Cette mise à jour de Sea of Thieves est également l'occasion pour Rare d'ajouter un peu plus d'interactions sociales, avec la possibilité de s'asseoir sur des chaises et de dormir dans des lits pour regagner un peu de vie. Grosse nouveauté, vous pouvez aussi désormais enterrer vos trésors (tel un vrai pirate) en cas de danger pour venir les rechercher plus tard. Evidemment, cette astuce générera une carte pour vous aider à vous y retrouver. Il sera même possible de partager vos cartes dans les avant-postes avec d'autres joueurs… et de se les faire voler ?

Le nouveau pass de Sea of Thieves

Comme toujours, une nouvelle saison est également synonyme de nouveau pass, avec un total de 100 niveaux à atteindre pour y débloquer des récompenses. Comme pour les saisons précédentes, une partie des dites récompenses est accessible gratuitement et l'autre partie déblocable uniquement en déboursant quelques euros, mille sabords !

En outre, Sea of Thieves proposera aussi de nombreuses améliorations que vous pourrez découvrir dans la bande annonce ci-dessus. À titre d'exemple, les chaloupes pourront avoir un canon et le porte voix permet désormais de discuter uniquement avec son équipage.