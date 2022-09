Il fallait bien que cela arrive, 8 ans après son annonce officielle, le jeu d'horreur Scorn qui s'inspire notamment très clairement de l'artiste Hans Ruedi Gige qui a travaillé sur le film Alien, le huitième passager va enfin sortir. Et même mieux, il va sortir en avance.

Scorn avant l'heure

Initialement prévu pour 21 octobre 2022, le jeu Scorn sortira en fait le 14 octobre 2022. Ce n'est pas énorme surtout après 8 ans d'attente mais c'est tout de même ça de moins à attendre pour les plus impatients d'entre nous. Pour fêter cela dans la joie et la bonne humeur (non), le studio Ebb Software s'est décidé à nous dévoiler une bande annonce qui porte le nom évocateur suivant : "You've waited long enough' soit en français "Vous avez suffisamment attendu". Imaginez un peu, le premier teaser du jeu date désormais de 2014 avant même sa campagne Kickstarter et avant que Microsoft ne vienne apporter un coup de pouce financier à l'ensemble.

En 2016, le studio annonce que le jeu sera divisé en deux parties, mais finalement, après une seconde campagne Kickstarter en 2017 qui permet de lever plus de 190 000 euros le format épisodique est abandonné en 2019.

Scorn est un jeu d'aventure-horreur atmosphérique en vue subjective dans un univers cauchemardesque grouillant de formes étranges et de sombres tableaux. Il exploite l'idée d'être « jeté dans un autre univers ». Isolé et perdu dans ce monde onirique, vous explorerez diverses régions interconnectées de façon non linéaire. L'environnement inquiétant constitue un personnage à part entière.

Le jeu est attendu sur PC et Xbox et vous proposera évidemment un test sur Gameblog pour que vous puisiez savoir si cela vaut le coup ou non.