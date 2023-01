Nouvelle franchise de Bandai Namco sortie en 2021, Scarlet Nexus s'est avéré être une bonne surprise. Un bon début qui mérite qu'une suite voit le jour pour atténuer les défauts du premier jet. Et c'est le moment ou jamais de le découvrir via un essai gratuit.

Scarlet Nexus : le jeu complet est gratuit en ce moment

Il va falloir faire très vite et être efficace si vous voulez le terminer dans le temps imparti, mais Scarlet Nexus est actuellement disponible gratuitement. Dans cet action-RPG, on suit le destin de deux personnages Yuito Sumeragi et Kasane Randall. Avant de lancer une partie, le joueur pourra choisir le héros ou l'héroïne pour des gameplays et des chemins différents.

Vivez deux histoires, en choisissant de commencer par celle de Yuito Sumeragi, une jeune recrue dynamique issue d'une lignée prestigieuse de politiciens, ou celle de Kasane Randall, recrutée directement par la BEA pour sa maîtrise de son pouvoir et sa puissance. Apprenez-en plus sur le monde qui vous entoure au fur et à mesure que leurs histoires s'entrecroisent et levez le voile sur tous les mystères de cet avenir "Brain Punk" dans lequel technologie et pouvoirs psychiques s'entremêlent avec Scarlet Nexus. Via Steam.

Un jeu à l'univers et aux combats très réussis qui bénéficie d'un superbe cel-shading. Pour l'essayer, il va falloir avoir un PC puisque l'offre n'est valable que sur Steam dans le cadre des soldes du Nouvel An Chinois, et se terminera dans 3 jours. Si vous n'avez pas bouclé le titre durant ces 72 heures, il y a une ristourne de 72% ce qui fait le jeu à 12,49€ au lieu de 49,99€. C'est pour la version de base de Scarlet Nexus mais d'autres promos sont disponibles pour les éditions Deluxe et Ultimate.

Le soft est aussi sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.