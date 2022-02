En 2014 nous apprenions l'existence d'un certain Scalebound par le studio Platinum Games. Avant que celui-ci soit annulé 3 ans plus tard. En 2022, le studio demande officiellement à Microsoft de relancer la machine.

Scalebound est annulé depuis des années, c'est un fait. Mais son créateur semble vraiment regretter cette décision et souhaite faire bouger les choses.

En effet c'est clairement un appel du pied qui est lancé par Platinum Games et plus particulièrement par Astushi Inaba son PDG et Hideki Kamiya officiant comme Game Designer au sein du dit studio. Lors d'une interview accordée par IGN Japan, les deux sont hommes ont lancé un appel à Microsoft et ont même interpellé Phil Spencer (Chef de Microsoft Studios et Xbox).

Une demande publique

Le PDG Kamiya explique :

Nous aimerions vraiment retravailler sur Scalebound. J'aimerais en discuter correctement avec Microsoft J'aimerais m'adresser directement à Phil Spencer ! Faisons-le, Phil ! Le développement avait bien progressé, et il semble inutile que Microsoft s'accroche à cela et n'en fasse rien.

Nous n'avons jamais vraiment su les raisons de l'annulation du RPG Scalebound, mais semble-il, le jeu était particulièrement ambitieux. Peut être même trop pour le studio japonais. On apprend d'ailleurs dans la dite interview que c'est l'Unreal Engine qui serait en cause, les équipes n'étant à l'époque pas du tout familière avec le moteur.

Bref, reste à voir si Microsoft va prendre directement les choses en main et s'adresser au studio Platinum pour donner suite à cet appel.