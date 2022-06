Alors que les fans de superbike rongent le frein depuis 2012 et la sortie de SBK Generations, la série fait enfin son grand retour cette année. On a droit à un premier trailer.

On ne l'attendait plus, mais le Superbike est de retour. Alors que Milestone et la Dorna (qui détient les droits de la plupart des championnats) se sont focalisés sur le MotoGP et les différentes disciplines sur terre comme le MXGP ou l'AMA Supercross, le WSBK revient d'entre les morts. Il faut dire que le dernier épisode de la série, WSBK Generations est sorti en 2012, et que le championnat n'était plus apparu dans un jeu vidéo depuis.

SBK 22 va donc nous permettre de plonger dans le championnat officiel 2022 du World SBK via un mode carrière qui comprendra des essais, des superpôles et des courses. On retrouvera bien sûr l'intégralité des circuits du championnat, des écuries et de leurs pilotes. Niveau gameplay, on se doute que Milestone sait faire, puisque tous les jeux de moto un peu sérieux sont issus de l'officine italienne.

On nous promet ainsi une usure des pneus plus vraie que nature grâce à la collaboration avec Pirelli, mais aussi une gestion du carburant particulièrement fine qui impactera le poids et l'équilibre de la moto. Face à nous, on retrouvera l'IA A.N.N.A qu'on a pu voir dans les autres productions de Milestone, et qui fera donc son arrivée dans SBK 22. On aura aussi droit aux options de personnalisation classiques des productions du studio italien.

Les habitués vont retrouver un éditeur de sticker, de casque, de numéro et même de butt patch. Mieux, sachez que le multijoueur n'a pas été oublié avec des courses jusqu'à 12 joueurs en ligne. La meilleure nouvelle dans tout ça ? SBK 22 sortira le 15 septembre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S|X.