Akira Toriyama aime s'investir dans l'industrie du jeu vidéo. Entre Blue Dragon et Dragon Quest, le créateur du célèbre manga Dragon Ball a très souvent fait montre de tout son talent dans la création de personnages. On sait depuis quelques mois qu'Akira Toriyama travaille sur une nouvelle adaptation de son manga Sandland. Jusqu'alors, le titre développé par Bandai Namco était resté assez confidentiel, faisant languir les amoureux du travail du mangaka. Lors du Summer Game Fest 2023, Sandland s'est longuement dévoilé dans une séquence de gameplay.

Sandland, l'adaptation du manga de Toriyama, dévoile du gameplay

Sandland a montré pour la première fois son gameplay lors du Summer Game Fest 2023. L'action-RPG nous placera aux commandes de Beelzebub, le prince des démons. Le jeune garçon part à l'aventure pour trouver une fontaine légendaire cachée dans le désert pour répondre à la pénurie d'eau dont souffrent atrocement les humains et les démons. L'adaptation du manga d'Akira Toriyama offrira un large monde ouvert à explorer. Beelzebub pourra conduire un grand nombre de véhicules différents, mais aussi guider des créatures magiques. Bandai Namco en dévoile un peu plus sur le gameplay de Sandland sur son site officiel.

Faites preuve de tact et d'imagination pour développer des chars et d'autres véhicules pour vos aventures en utilisant un large éventail de combinaisons de pièces. Construisez votre base d'opérations en une ville prospère avec l'aide des gens que vous rencontrez en chemin dans le vaste désert.

La patte d'Akira Toriyama devrait forcément attirer un grand nombre de fans et de curieux autour de Sandland. Pour le moment, aucune période de sortie n'a été communiquée. Le synopsis du jeu vidéo colle parfaitement à celui du manga, dans lequel Beelzebub, accompagné de Thief et d’un ancien shérif nommé Lao, se met à la recherche de la fontaine légendaire. Le manga d'Akira Toriyama compte 14 chapitres sortis entre mai et août 2000. Rappelons qu'une adaptation en CGI de Sandland doit aussi sortir cette année, avant l'arrivée du soft sur PC, PlayStation et Xbox Series.