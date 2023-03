Sorti en août 2022, Saints Row n’a clairement pas conquis les joueurs malgré sa volonté de rebooter une licence qui avait fini par dériver dans la parodie, de sa propre parodie.

Un grand n'importe quoi qui s’est achevé en 2015 avec le spin-off Gat out Hell (sans compter les éditions remasterisées qui ont suivi). Finalement, Volution a fini par opter pour une refonte de sa franchise, ou presque. Le résultat on le connaît, Saints Row renoue avec ses racines, opte pour de l’humour potache mais trop timide, et ne sait jamais sur quel pied danser finalement. Sans compter les bugs et les problèmes liés au gameplay. Au final, le jeu n’a pas convaincu, mais Volution ne compte visiblement pas lâcher l’affaire.

Une imposante feuille de route vient en effet d’être dévoilée et celle-ci comporte beaucoup de nouveautés à venir, dont de nouvelles missions, mais pas que.

Plein de DLC et de mises à jour gratuites en 2023 pour Saints Row

Les festivités commenceront dès le mois prochain aux côtés des grosses sorties d'avril 2023. Saints Row célébrera ainsi la sortie du très attendu Dead Island 2 avec un pack de cosmétiques aux couleurs du jeu de zombies. Ensuite, en mai, un premier gros DLC payant débarquera pour ajouter un nouveau scénario, de nouvelles missions et des événements inédits. Il sera accompagné d’une grosse mise à jour gratuite comprenant un nouveau district, un mode photo et des ajustements notamment.

Il faudra ensuite attendre l’été pour voir arriver un second gros DLC payant, qui apportera encore une fois du contenu scénarisé, et une mise à jour gratuite avec plusieurs nouveautés encore non dévoilées. Le schéma se reproduira enfin au mois d’août avec un ultime DLC, payant une fois de plus, et une update gratuite dans la foulée. En gros, vous allez encore pouvoir profiter du jeu quelques mois supplémentaires. Notez par ailleurs que les DLC payants font tous partie du Pass Extension disponible dans tous les magasins en ligne.

Difficile de dire si cela permettra au jeu de se refaire une santé auprès des joueurs, mais ce qui est sûr, c’est qu’il tentera de séduire encore une fois. Reste maintenant à savoir si la franchise Saints Row reviendra avec de nouveaux épisodes à l’avenir. Volution, Deep Silver et le groupe Embracer avait reconnu que le soft était un échec et avait même reçu un accueil glacial. La licence n'est peut-être pas définitivement morte, mais cet épisode peu mémorable ne l'a pas aider à sortir son épingle du jeu malheureusement. A voir donc.

Pour rappel, Saints Row est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One . Les mises à jour et les DLC qui arriveront prochainement seront également dispos sur ses mêmes plateformes évidemment.