Nvidia l’a annoncé, une nouvelle série de RTX 40 arrive à grand pas. Comme pour sa génération 20, le constructeur nous sort une version Super de ses bécanes. 4070, 4070 Ti, 4080… elles y passeront toutes, mais la première à venir faire la belle n’est autre que la RTX 4070 Super. Seule nouveauté qui ne remplacera pas les précédent modèle sur le marché d'ailleurs. Un nouveau monstre qui va donc venir cohabité avec le reste de la bande.

Les RTX 4070 Super est enfin disponible !

Cette dernière vient se loger quelque part entre une 4070 classique et une 4070 Ti. Plus de cache, plus de cœurs CUDA et donc, plus de puissance. Nvidia annonce un gain de performance avoisinant les 15% avec sa Founder Edition, pas mal du tout lorsque l'on sait que la RTX 4070 classique fait déjà un très bon taf sur les jeux modernes. Le constructeur ajoute que son périphérique serait même plus rapide que la RTX 3090, ça commence à pas mal parler. Pour le reste, les spécifications techniques sont aussi solides que le reste de sa gamme avec notamment 12Go de mémoire vidéo, toujours en GDDR6X.

La 4070 Super sera donc une alliée de poids pour les joueurs qui recherchent du jeu en 1440p dans d’excellentes conditions et même de la 4K sur certains jeux récents. Sans compter que vous pourrez profiter des dernière technologie proposé par Nvidia comme le fameux DLSS 3.0, soutien graphique par l'IA hyper polyvalent et surtout extrêmement puissant. Le DLSS permet de profiter de vos jeux dans les meilleures conditions graphiques possibles et même d'ajouter du Ray Tracing, techno améliorant nettement le travail sur les reflets, la volumétrie ou encore les effets de lumière en rendant le tout plus naturel.

À son lancement, la RTX 4070 Super est proposée à 659€ par Nvidia, on trouve déjà certains modèle à 659,95€ sur certain site par exemple, on est donc pas très loin du prix conseillé. Notez que tous les modèles ne sont pas encore disponible, nous tiendront cette liste à jour lors de prochaines mise à jour.