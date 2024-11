Le Black Friday est la période parfaite pour faire quelques achats tout en faisant des économies. Lorsque l’on est joueur, les prix peuvent rapidement s’envoler dès que l’on souhaite s’équiper. C’est donc le moment parfait pour jeter un œil quand tout est soldé. Les cartes graphiques RTX 40, généralement onéreuses, profitent elles aussi de chouettes promotions. Si vous comptez vous monter un PC pour jouer, voici une petite sélection d’offres intéressantes.

Suivant le moment où vous lirez cet article, il est possible que les offres soient expirées. Nous ne pouvons le contrôler, c'est la loi des soldes.

Les cartes RTX 4000 profitent de belles promos pour le Black Friday

Que vous cherchiez à vous faire un petit PC sympa pour jouer en 1080p, ou un monstre de guerre capable d’encaisser les grosses sorties sans broncher, le Black Friday pourrait bien vous aider à trouver ce que vous voulez. Chez Nvidia, les dernières cartes graphiques du constructeur sont en promotion chez la plupart des revendeurs. Différentes marques comme MSI, Gigabyte ou encore ASUS proposent leur version des 4060, 4070 ou encore 4080 Super à prix cassés. On peut aussi noter une RTX 4070 Ti Super Edition Spéciale STALKER 2 signée MSI à moins de 950 €.

Pour de la 1080p, vous pouvez vous tourner vers des 4060 Ti, des cartes graphiques abordables qui pourront suffire pour faire des jeux peu gourmands. Pour être plutôt confortable et commencer à chatouiller la 1440p dans certains cas en plus de pousser les options graphiques, vous pouvez opter pour les 4070 et les versions Ti ou Ti Super. Un milieu de gamme très honnête et ces cartes graphiques puissantes en plus d'être bien moins chères que les 4080 et autres 4090. D'ailleurs s'il n'y a pas de grosses promos intéressantes sur ces dernières, les 4080 et 4080 Super sont en revanche bien soldées. Ici, on parle de gros morceaux. La 4K devient alors accessible tout comme le ray tracing. Les RTX 4080 Super sont excellentes et font même partie des meilleures cartes graphiques du marché.

Les cartes graphiques 4060 Ti

RTX 4070, 4070 Super et 4070 Ti

Des 4080, 4080 Super et 4080 Ti