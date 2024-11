En plus des cartes graphiques GeForce RTX 4000 actuellement en promo, les joueurs peuvent aussi se tourner chez la concurrence AMD. Les deux constructeurs luttent depuis toujours l’un contre l’autre et si Nvidia dominait souvent, la marque rouge a fini par grappiller pas mal de terrain. La force de la marque ? Son excellent rapport qualité prix qui permet d’avoir d’excellentes cartes graphiques à des prix attractifs. C’est d’autant plus vrai lorsque tout est en promotion lors du Black Friday.

Au menu, toute une gamme de cartes graphiques récentes, mais surtout puissantes de la RX7600 à la RX 7900 XTX en passant par la 7800XT, il y en a pour tout le monde.

D'excellentes cartes graphiques AMD Radeon RX en promo !

Que vous visiez de la 1080p, du 1440p ou de la 4K, peut être même de la VR, les cartes graphiques AMD ont ce qu’il vous faut. Pour jouer tranquillement en 1080p et éviter de saigner son portefeuille, vous pouvez vous tourner vers les RX 7600 XT ou RX 7700 XT. Cette dernière permet d’ailleurs de flirter avec de la 1440p également, pas mal vu le prix proposé. Si vous cherchez néanmoins davantage de puissance en 1440p, il faudra plutôt se tourner vers les RX 7800 XT. Là aussi on a un rapport qualité/prix très honorable et on peut profiter de ses jeux dans de bonnes conditions.

Seul bémol, le ray tracing c’est toujours pas la came d’AMD et elles ne disposent malheureusement pas de technologie aussi puissante que le DLSS. En revanche, lorsqu’on jette un œil sur les RX 7900 XTX, les meilleures cartes graphiques actuelles d’AMD, ont excuse facilement les quelques manquements. On parle là d’un GPU à moins de 1000€ bien souvent qui permet de profiter pleinement de la 4K, mais aussi de pratiquement tous les jeux qui sortent, et ce, sans broncher. Et tout ce petit monde est actuellement en promo pour le Black Friday.

Les AMD Radeon RX 7600 XT

Les RX 7700 XT

Les AMD Radeon RX 7800 XT

Les cartes graphiques RX 7900 XTX