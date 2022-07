À peine lancé que Roller Champions est déjà fortement pressenti pour être annulé par Ubisoft. Après Hyper Scape et Ghost Recon Frontline, l'univers des free to play ne sourit pas à l'éditeur.

D'après une rumeur, Roller Champions n'aura pas le temps d'exploiter son potentiel naissant. Ubisoft aurait en effet pris la décision d'arrêter les frais dans les prochaines semaines.

Roller Champions en passe d'être annulé

C'est une fois de plus le journaliste Jeff Grubb, qui fait partie des rares vrais insiders, qui lâche le morceau. Si l'on en croit ses dires, Ubisoft a pour plan d'en finir purement et simplement avec Roller Champions après sa saison 3. « Il sera annulé après la saison 3 » dit-il. Il n'a pas étayé mais il ne faut pas être devin pour penser qu'un manque cruel de joueurs est derrière ce choix. Hyper Scape, un autre free to play Ubi, avait subi le même sort en avril dernier.

L'année dernière, l'éditeur annonçait justement un changement de sa stratégie pour investir le marché des jeux gratuits. Malheureusement, plus d'un an après, le bilan n'est pas rose. Récemment, nous apprenions également l'annulation Ghost Recon Frontline. Ça aurait dû être là encore un free to play.

Tom Clancy's Ghost Recon Frontline est un jeu de tir gratuit massivement JcJ qui associe action et tactique dans l'univers renommé de Ghost Recon. Avec un système de classes avancé et un vaste panel d'outils d'appui tactique, il laisse les joueurs totalement libres de concevoir leurs stratégies pour prendre le dessus sur l'adversaire et remporter chaque combat.

Suite aux mauvais retours, Ubi a préféré stopper le développement avant la sortie. Il faudra voir si l'éditeur poursuivra ses tentatives de percer sur ce secteur ou non.

Roller Champions est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.