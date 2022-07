Teyon Games vont encore sévir en reprenant une franchise SF culte des années 80. Édité par Nacon, RoboCop Rogue City s'offre ses premiers extraits de gameplay.

RoboCop Rogue City est un nouveau jeu dans l'univers de la trilogie initiée par Paul Verhoeven. Un titre qui devrait regorger de clins d'œil en tout genre. Dans le trailer de gameplay, des malfrats jettent par la fenêtre un civil en demandant si celui-ci peut voler.

Incarnez l'emblématique 50 % homme, 50 % machine, mais 100 % policier et héros, et rendez la justice dans les rues dangereuses et infestées de criminels du Vieux Detroit. Armé de votre fidèle Auto-9, de votre force robotique, de vos années d'expérience dans la police et de différents équipements, affrontez des forces qui cherchent à détruire votre ville dans une toute nouvelle quête de la vérité explosive et à la première personne. Vous avez le pouvoir de décider comment remplir les directives prioritaires et, à mesure que le récit progresse, agissez avec précaution face à la corruption et à l'avidité sans limites. Préparez-vous à… protéger les innocents et faire respecter la loi.