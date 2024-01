Le jeu RoboCop Rogue City nous a agréablement surpris par ses qualités indéniables et sa réussite dans le domaine délicat de l'adaptation cinématographique en jeu vidéo. Un défi souvent insurmontable pour de nombreuses franchises, en particulier celles issues des films d'action des années 80. Nous gardons tous en mémoire l'amère déception de Rambo: The Video Game, développé par le même studio derrière RoboCop. Cela montre à quel point l'expérience compte dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, le FPS mettant en scène le super flic mi-homme mi-machine vient de recevoir une importante mise à jour, accompagnée d'une agréable surprise. Une preuve supplémentaire que le studio est attentif à sa communauté.

RoboCop : une fonctionnalité attendue arrive enfin

En plus de résoudre quelques problèmes, RoboCop vient également d'ajouter des fonctionnalités réclamées par la communauté. Afin évidemment, de satisfaire un large public. Il est intéressant de noter que bon nombre de ces demandes étaient déjà présentes sur les forums officiels depuis la sortie du jeu. Cela montre qu'il suffisait simplement d'attendre que l'équipe de développement puisse s'en occuper. Ainsi on retrouve :

Ajout d'un mode New Game Plus

Ajout d'une nouvelle difficulté : Il va y avoir des ennuis

Un ajout d'un nouveau skin doré déblocable pour l'Auto-9, disponible une fois le NG+ activé

Ajout de plus de puces et de cartes pour l'Auto-9

Correction du mode de tir ne se réinitialisant pas correctement

Correction de la main droite de RoboCop disparaissant lorsqu'il saisit un ennemi humain tout en le neutralisant

La correction du bug où l'enquête sur le véhicule volé était sautée si Ben ouvrait immédiatement le casier

Le New Game Plus sur RoboCop n'est pas vraiment une surprise, car son arrivée avait été annoncée dès le début du mois de janvier. La différence cette fois, c'est que tout est désormais entièrement disponible aujourd'hui. Sur PC, il faudra notamment télécharger pas moins de 1,9 Go de mise à jour.

Une arme c'est bien, mais une arme en or, c'est mieux !

Deux fois plus de justice

Pour rappel et pour ceux qui ne sont pas familier avec ce mode de jeu, le New Game Plus est un mode généralement débloqué après avoir terminé une première fois le jeu. Ce mode permet aux joueurs de recommencer l'histoire depuis le début, tout en conservant certains éléments ou progrès acquis lors de la partie précédente. Ces éléments peuvent inclure l'expérience du personnage, les compétences, les armes, les armures et d'autres objets spéciaux obtenus au cours du premier passage. Dans le cas de RoboCop, il s'agit principalement des améliorations débloquées progressivement. En général, le New Game Plus augmente la difficulté du jeu. Les ennemis peuvent devenir plus puissants ou plus intelligents, et de nouveaux défis et obstacles peuvent être ajoutés, offrant ainsi aux joueurs une expérience différente de leur première partie.