Suite au succès incontestable de RoboCop: Rogue City, l'éditeur Nacon annonce l'arrivée d'une fonctionnalité très attendue dans une future mise à jour du jeu. Naturellement, cela fait plaisir à tous, surtout quand on sait à quel point ce genre de mécanique est apprécié dans les autres jeux vidéo. Que sait-on exactement à ce sujet ?

RoboCop : les développeurs écoutent les fans

Les fans de RoboCop Rogue City, le FPS surprenant de l'année 2023, ont reçu une excellente nouvelle pour débuter l'année 2024. Nacon, l'éditeur du jeu, a confirmé sur les réseaux sociaux l'ajout d'un mode New Game Plus dans une prochaine mise à jour. Cette fonctionnalité était l'une des plus demandées par les joueurs depuis la sortie. C'est désormais en programmation pour notre plus grand bonheur.

Pour mémoire, le New Game Plus est un mode qui devient généralement accessible après avoir terminé une première fois le jeu. Ce mode permet aux joueurs de recommencer l'histoire depuis le début, mais avec certains éléments ou progrès de la partie précédente. Ces éléments peuvent inclure l'expérience du personnage, les compétences, les armes, les armures, ou d'autres objets spéciaux acquis lors du premier passage. Pour RoboCop, il s'agit évidemment des divers améliorations que l'on débloque petit à petit. Souvent, le New Game Plus augmente la difficulté du jeu. Les ennemis peuvent être plus forts ou plus intelligents, ou il peut y avoir de nouveaux défis et obstacles que les joueurs n'ont pas rencontrés lors de leur première partie. On ne sait pas encore si ça sera le cas pour RoboCop :

Un jeu qui cartonne

Avec une évaluation positive de 93% sur Steam, RoboCop: Rogue City s'est imposé comme l'un des succès inattendus de 2023. Répondant au succès du jeu et aux retours des joueurs, Nacon a annoncé que la mise à jour apporterait le mode New Game Plus au titre FPS cette année. Bien que Nacon n'ait pas encore donné de dates précises ou de détails supplémentaires, le soutien continu du jeu des mois après sa sortie initiale est un signe encourageant pour les joueurs envisageant de l'essayer.

Pour mémoire, sur Gameblog nous lui avons attribué la jolie note de 7/10 et, malgré quelques faiblesses sur l'IA, on ne peut que vous conseiller le jeu si vous êtes amateur des films d'action des années 80/90. C'est un vibrant hommage aux films, à n'en pas douter.