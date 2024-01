Rise of the Ronin, l'une des prochaines grosses exclusivités PS5, est venue nous en mettre plein les mirettes durant le dernier State of Play et ça à l'air complètement dingue !

Rise of the Ronin, le prochain gros jeu de la Team Ninja, les créateurs de Tenchu, Nioh et Wo Long Fallen Dynasty, a profité du State of Play de cette fin janvier pour se montrer une nouvelle fois. L'exclusivité PS5 s'annonce particulièrement prometteuse, d’autant que le studio sait de quoi il parle, il est clairement dans son élément.

Rise fo the Ronin nous en met plein la vue, mais pas que

Mélange assumé de Nioh et Ghost of Tsushima, le jeu se présente comme un gros action RPG en monde ouvert dans un Japon médiéval frappé par la guerre. Il faut croire que c’est une habitude pour le studio. Que ce soit Nioh, Tenchu ou Wo Long, bien que les époques et les régions changent, le ton est à peu de chose près le même. En revanche, contrairement aux productions récentes de Team Ninja, Rise of the Ronin semble ici bien plus terre à terre. Pas d’invocations, de divinités ni même de démons à l’horizon, mais bel et bien des lames, des assassinats chorégraphiques et des gadgets à tout va.

On pourra par exemple profiter d'un grapin pour gagner les hauteur facilement ou encore d'un planeur pour traverser de longue distances par les airs. Côté combat, on retrouve bien la patte du studio avec des affrontements qui s'annoncent particulièrement viscéraux et une tendance net à l'exigence avec un système de parade et visiblement de posture. Reste maintenant à voir ce que le jeu nous racontera pour faire tenir tout ça.

En tout cas, à première vue, ça semble très prometteur. Animations soignées et décors dépaysants au programme. Les informations sont relativement minces, mais on sait que le jeu misera une fois encore sur un gameplay qui se dit exigeant, la signature du studio. La différence ici, c’est que Team Ninja souhaite vraiment que tout le monde puisse profiter de son titre et plusieurs niveaux de difficulté devraient donc être présents. Il y en aura pour tous les goûts.

Rise of the Ronin est attendu en exclusivité sur PS5 le 22 mars prochain.