Rise of the Ronin, l'une des grosses exclusivités PS5 à venir, est d'ores et déjà banni dans un certain pays. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ?

Parmi les exclusivités PlayStation qu'on attend le plus, il y a clairement Rise of the Ronin. Son cadre n'est pas son seul argument de vente, loin de là. N'oublions pas que derrière ce projet, on trouve la Team Ninja. Un studio auquel on doit des gros titres comme Wo Long Fallen Dynasty ou Nioh. Donc forcément, cette nouvelle production en fait baver plus d'un, en particulier ses combats qui ont l'air bien nerveux. Seulement voilà, ce n'est pas visiblement pas au goût d'un pays bien précis qui a tout simplement interdit la sortie du jeu dans son territoire.

Rise of the Ronin est banni en Corée du Sud

Eh oui, Rise of the Ronin a bel et bien été banni en Corée du Sud. Si on le sait, c'est grâce à différents médias coréens qui ont remarqué la suppression du titre sur le PlayStation Store. De même, hormis la bande-annonce, tout ce qui pouvait en faire la promotion a maintenant disparu de la chaîne Youtube de la firme dans ce pays. La branche coréenne de Sony Interactive Entertainment a finalement confirmé la nouvelle, créant la stupéfaction chez de nombreux joueurs. Mais que s'est-il passé exactement ? On a peut-être la réponse.

Officiellement, Sony n'a pas communiqué une raison derrière ce choix. Néanmoins, selon quelques personnes, ça a sans doute un lien avec les propos de Fumuhiko Yasuda, le réalisateur de Rise of the Ronin, dans une vidéo sur le jeu. On peut le voir en train de visiter la ville d'Hagi et plus précisément l'académie Shoka Sonjuku. Cette dernière a été fondée par l'essayiste japonais Shōin Yoshida, qui a eu une grande influence sur certaines figures majeures sur la période de la restauration de Meiji. « Je voulais décrire ses enseignements et sa vie à partir du moment où j’ai commencé à travailler sur Rise of the Ronin », a notamment expliqué Yasuda.

C'est là que le bât blesse, car le réalisateur en fait un peu la « glorification ». Il va même jusqu'à le comparer à Socrate. Yoshida est vu comme l'une des raisons principales derrière le Seikanron. Il s'agit d'un débat ayant eu lieu au sein du gouvernement Meiji en 1873. L'idée était de savoir s'il fallait envahir la Corée pour renforcer le pouvoir national du Japon. Même si l'invasion n'a pas eu lieu, le Japon a fini par occuper le pays de 1910 à 1945. Les idéologies de notre homme ne sont donc pas vues d'un bon œil en Corée. Et le fait qu'il soit inclus dans Rise of the Ronin, ainsi que son élève Kogoro Katsura, n'est visiblement pas passé. Mais alors, pas du tout.