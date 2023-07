La Team Ninja fait partie des développeurs japonais les plus reconnus. Le studio s'est révélé grâce à sa franchise de jeux de combat Dead or Alive avant de changer de genre avec Ninja Gaiden et son héros Ryu Hayabusa justement issu de DOA. Le développeur japonais passe ensuite aux Souls-like avec Nioh et Wo Long : Fallen Dynasty sorti en mars dernier. En 2024, le studio va ajouter une nouvelle corde à son arc avant une exclu PS5 en monde ouvert pleine de belles promesses : Rise of the Ronin. Un insider bien connu de l'industrie dévoile de nouveaux détails du titre présenté l'an dernier, en plus de diffuser quelques images volées.

De nombreux détails sur l'exclu PS5 Rise of the Ronin

La réputation de The Snitch n'est plus à faire. Cette fois-ci, le leaker partage des informations obtenues grâce à un certain SoldierData. Nous apprenons donc que Rise of the Ronin serait un mélange entre Asassin's Creed, Ghost of Tsushima et Dark Souls. Comme dans les jeux Ubisoft, le monde ouvert concocté par la Team Ninja compterait un grand nombre de quêtes annexes à compléter. Mais contrairement aux Souls-like, il y aurait bien des modes de difficulté dans le jeu, ce qui peut sembler assez paradoxal avec l'esprit du genre créé par FromSoftware. Comme de nombreux RPG en monde ouvert, le titre inclura un arbre de compétences et les fameuses romances tant appréciées par les fans du genre.

Sur le plan technique, Rise of the Ronin compterait un mode qualité et un mode performance, du classique pour un jeu PS5. Sony et la Team Ninja prévoirait la sortie du jeu pour le premier trimestre 2024. Ce leak dévoile donne aussi un premier aperçu de la map de Rise of the Ronin, sur laquelle on aperçoit de nombreuses icônes et points d'intérêt à en faire pâlir les allergiques aux jeux d'Ubisoft. Pas de chance, les quêtes annexes devraient bien se rapprocher de ce que l'éditeur français propose dans ses productions selon le leaker. Comme on peut aussi le voir sur la capture, les liens avec les alliés devraient se renforcer au gré de nos échanges et de la complétion de quêtes.

Un jeu en monde ouvert qui va sortir du lot ?

Une autre image dévoile ce qui s'apparenterait à un arbre de compétences, assez difficile à comprendre avec de simples pictogrammes. On imagine que ceux-ci font références à des bonus passifs et non de nouvelles techniques étant donné que les mêmes icônes apparaissent plusieurs fois. Enfin, la troisième capture dévoile le briefing d'une mission qui demande de retrouver ses "Lames Jumelles" après avoir été sépare d'elle à cause d'un incident sur un certain "Black Ship".

Évidemment, sans le contexte qui va avec, le tout est plutôt difficile à analyser. Quoi qu'il en soit, ces nombreuses informations permettent de mieux comprendre ce qui nous attend dans Rise of the Ronin. Le mélange des genres de trois licences cultes à de quoi intriguer. Si Assassin's Creed et Ghost of Tsushima partagent de nombreux points communs, notamment dans leur structure, on se demande bien comment la Team Ninja a pu intégrer des éléments d'un genre extrêmement codifié comme le Souls-like, au-delà d'affrontements exigeants. Surtout que Sony défini le système de combat comme "aussi abouti qu'accessible"... Rappelons que Rise of the Ronin nous emmènera en l'an 1863 au Japon, à la fin du shogunat Tokugawa. Nous incarnerons un combattant anonyme prêt à forger sa propre voie "au cœur d'un pays en proie au chaos et à la division".