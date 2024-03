Rise of The Ronin a très souvent été comparé avec Ghost of Tsushima à cause de son open world dans le Japon médiéval. Sauf que le titre de Team Ninja veut faire mieux

Le mois de mars s’annonce encore riche en nouveauté, avec l’arrivée très prochaine de Rise of the Ronin. Attendu le 22 mars, sur PS5, le petit dernier du studio Team Ninja (Wo Long Fallen Dynasty) compte bien en mettre plein les yeux. Il vous mettra dans la peau d’un combattant anonyme, durant la Guerre de Boshin. Cette dernière a opposé différentes factions anti-shogunat au pouvoir en place. Comme l’ont révélé les développeurs , il s’agira d’un open-world, une première pour eux. Évidemment, depuis cette annonce, les comparaisons (et même avant) avec Ghost of Tsushima sont monnaie courante. Ce n’est pas pour autant que cela dérange le studio, qui compte faire encore mieux !

Rise of the Ronin veut faire mieux

Team Ninja assume complètement ses comparaisons avec Ghost of Tsushima. En fait, le jeu de Sucker Punch est l’une de leurs principales références. « J’ai été inspiré par le fait qu’un jeu se déroulant au Japon ait fait l’objet de recherches approfondies de la part des développeurs et ait également reçu de nombreux éloges pour des aspects comme son système de combat. », a avoué le réalisateur Fumihiko Yasuda auprès du média Automaton. Seulement, l’homme a aussi spécifié que, même si les influences sont nombreuses, Rise of the Ronin ne sera pas un simple clone. Il fera mieux sur certains aspects.

Rise of the Ronin et Ghost of Tsushima ne sont pas comparables sur tous les points. D’un côté, il y a cette histoire de guerrier anonyme combattant au cœur d’une guerre dans un jeu solo ou multijoueurs. De l’autre, une quête de vengeance solitaire dans laquelle un ancien samouraï remet en question sa vision de l'honneur. Si ces récits n’ont pas grand-chose en commun, il y a une chose qui les rassemble : le Japon féodal. Selon le propos du producteur Yosuke Hayashi, il sera beaucoup mieux retranscrit.

« Je suis convaincu que lorsque vous jouerez à Rise of the Ronin, la sensation tactile, les combats et les autres aspects caractéristiques de cette époque du Japon du jeu sembleront différents et meilleurs par rapport aux autres titres. » Seul l’avenir nous dira si ces promesses seront tenues, surtout qu'il n'a pas donné d'exemples concrets. Ce qui est certain, c’est que le jeu s’éloigne déjà beaucoup des productions précédentes de Team Ninja.