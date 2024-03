Avant sa sortie le 22 mars 2024 en exclusivité sur PS5, le jeu d'action Rise of the Ronin se montre encore pour un point sur le système de combat. Et ça fait toujours autant envie.

Rise of the Ronin est la prochaine grosse exclu PS5 à venir et on l'a doit au studio Team Ninja. Les développeurs de Ninja Gaiden, Dead or Alive ou du récent Wo Long Fallen Dynasty. Sans surprise, il sera encore question de tabasser un tas d'ennemis, mais cette fois, le jeu se veut plus accessible avec trois modes de difficulté. Facile, Normal et Difficile. En revanche, le soin apporté aux combats a l'air intact si l'on en croit la dernière bande annonce.

Des combats bien violents pour le futur jeu PS5 Rise of the Ronin

Ghost of Tsushima-like ou Nioh-like ? Peut-être un mélange des deux, mais Rise of the Ronin sera en tout cas l'une des sorties jeux vidéo de mars 2024 à suivre de très près sur PS5. Un jeu d'action en monde ouvert qui se déroule en 1863, au Japon, et qui retrace la période la fin du shogunat Tokugawa. Outre son récit qui se repose donc sur une époque charnière du pays, le titre mettra en évidence les talents des développeurs pour créer des affrontements percutants, viscéraux et sanglants.

En tant qu'ancien samouraï exclu, le joueur se battra principalement au corps à corps avec l'indispensable katana, des lances et d'autres armes de mêlée. Des outils qui pourront et devront même être combinés avec des armes à feu. En termes de système de combat, Rise of the Ronin limitera vos attaques et ceux de vos adversaires avec la gestion du Ki, ce qui rappellera justement Nioh. Il y aura en vrac des contres éclairs, des compétences martiales pour plus de dégâts, et différents styles qui seront plus ou moins efficaces en fonction du rival en face. La parade, un grand classique, aura évidemment son importance.

Dans la bande annonce « Les combats » de Rise of the Ronin, on aperçoit également l'utilité du grappin pour être projeté sur l'ennemi, ou même l'agripper depuis un point haut et lui mettre la corde autour du cou. Couic. Le jeu sera disponible en exclu sur PS5 le 22 mars 2024, comme Dragon's Dogma 2.