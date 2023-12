Rise of the Ronin, l’exclusivité PlayStation 5 aux airs de Ghost of Tsushima tient enfin sa date de sortie. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée pour l’occasion.

À son annonce, on aurait presque cru à un Ghost of Tsushima 2, il n’en était rien. Rise of the Ronin sera bien une nouvelle exclusivité PS5, mais elle sera signée Team Ninja, les créateurs de Nioh. L’action-RPG prenant place à l'aube d'une nouvelle ère pour le Japon est dans les petits papiers de nombreux joueurs, ils peuvent désormais l’ajouter à leur agenda. Sa date de sortie a été dévoilée aux Game Awards 2023.

Le Ghost of Tsushima-like sera finalement disponible le 22 mars 2024. Les précommandes seront ouvertes dès le 14 décembre, pour les versions physiques comme numériques. Pas de collector à l’horizon, mais une édition digitale deluxe qui comprendra quelques objets in-game bonus, des artbooks et la bande-son. Elle sera facturée 89.99 €.

Pour rappel, Rise of the Ronin prend place à la fin du 19e siècle, à l’époque Edo. Pendant cette période qui a duré 300 ans, le Japon a connu de grands changements. Le pays est en pleine lutte contre ses dirigeants oppresseurs, mais aussi les maladies mortelles alors que la guerre civile fait rage entre le shogunat Tokugawa et les factions de ses détracteurs. Le protagoniste rencontrera sur son chemin des innovateurs comme Ryoma Sakamoto et Shoin Yoshida, aperçus dans la dernière bande-annonce et sa destinée sera intimement liée aux personnages croisés. Il sera une nouvelle fois question de choix qui influenceront l’alignement du personnage et sa relation avec les différentes factions.