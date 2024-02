Avec Rise of the Ronin, mélange de Ghost of Tsushima et Nioh, Team Ninja veut proposer un voyage différent. Pourtant ils n'abandonnent pas cette fonctionnalité ultra apprécié.

La prochaine exclusivité PS5, au pays des samouraïs, du nom de Rise of the Ronin vient de dévoiler son gameplay surprenant. Pour rappel, il s’agit là d’une production de Team Ninja, plus connu pour Nioh ou encore Wo Long Fallen Dynasty. Le soft nous plongera dans un Japon médiéval frappé par la guerre de Boshin, que l’on a parfois appelée « la révolution japonaise ». Si le studio assume totalement ses inspirations venant de Ghost of Tsushima, les développeurs comptent bien garder les systèmes qui ont fait leur renommée, comme on peut le découvrir dans cette FAQ. La preuve : cette fonctionnalité culte est de retour !

Rise of the Ronin : un voyage différent mais entre amis

Avec Rise of the Ronin, Team Ninja prendra un virage à 180 degrés, quitte à s’écarter des expériences de jeux qu’ils ont déjà proposés. Pour la toute première fois, les développeurs proposeront un monde totalement ouvert. Pour parcourir le japon, meurtri par la guerre, les fans auront le droit à plusieurs accessoires. Il y a par exemple un grappin ou encore un planeur pour surmonter les espaces vallonnés. Dans une des bandes-annonces on voit des villes, de grands espaces verts, ainsi que quelques montagnes. C’est assez éloigné du travail déjà réalisé par le studio. Jusque-là, il avait pris le parti de se concentrer sur le gameplay et les combats plutôt que l’exploration. « Nous essayons avant tout de nous focaliser sur ce que nous pensons faire le mieux, à savoir des jeux basés sur des missions. Où l’intensité fait que vous allez batailler ferme », avait déclaré le studio , lors d’une interview à VGC.

Rise of the Ronin sera bien différent des anciens softs de Team Ninja. Pourtant, il compte bien garder un élément important du gameplay : le multijoueur. L’information est très concise : « Les joueurs peuvent rejoindre jusqu’à trois autres personnes pour découvrir les missions principales du titre en coopération en ligne », peut-on lire sur le blog PlayStation. Il faut cependant prendre en compte qu’un abonnement PlayStation Plus est requis et « qu’il n’y a pas de combat PVP ».

Bien sûr, cette fonctionnalité n’empêchera pas de découvrir le jeu en solo. De toutes façon notre héros sera accompagné de figures historiques. Le système d’allégeance permettra même de réaliser des missions pour les différents shoguns. Cela promet beaucoup de contenu et de batailles épiques. Surtout que la date de sortie de Rise of the Ronin se rapproche : en exclusivité sur PS5 le 22 mars prochain.