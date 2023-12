Parmi les jeux très attendus, on peut notamment citer l'exclusivité PS5 Rise of the Ronin, qui fait de très belles promesses. Selon de nouvelles informations, cela promet même d'être impressionnant. On vous explique pourquoi.

Rise of the Ronin, le nouveau jeu très attendu de Team Ninja, est situé au Japon à la fin des années 1800, une période marquée par l'arrivée des navires américains et le choc des cultures entre l'Est et l'Ouest. Le jeu promet une expérience immersive dans un monde ouvert comprenant trois grandes villes : Yokohama, Kyoto et Edo. Le jeu parfait pour oublier Ghost of Tsushima ?

Rise of Ronin : un beau voyage au Japon

GameInformer a pu jouer à Rise of Ronin et en faire un retour assez complet. Entre les villes, le joueur traversera une campagne ravagée par des bandits, riche en quêtes annexes. L'exploration est facilitée par divers moyens de déplacement tels que le cheval, le deltaplane, le grappin et d'autres encore.

On peut apprendre que contrairement à Nioh, également développé par Team Ninja, Rise of the Ronin se veut plus réaliste, avec moins d'éléments fantastiques. Plusieurs figures historiques réelles feront leur apparition dans le jeu. De plus, les décisions clés prises par le joueur influenceront l'issue de l'histoire, une première pour Team Ninja. Et une excellente nouvelle pour les amateurs d'Histoire avec un grand H.

Différences et similitudes avec Nioh

Le jeu met l'accent sur le thème du développement de liens. Les "Bond Missions" permettront d'améliorer vos relations avec les personnages. Le Ronin, personnage principal du jeu, est décrit comme étant "entièrement développé", mais les joueurs pourront choisir comment il est représenté dans l'histoire. Vous devriez donc avoir plusieurs choix à faire pour le faire évoluer.

Le système de combat au corps à corps est similaire à celui de Nioh, avec des parades et différents styles d'armes. Le Ronin pourra également utiliser des armes à feu et des armes d'hast. Le jeu introduit une monnaie à la manière des Souls, perdue à la mort, mais conserve également une barre d'expérience traditionnelle.

Team Ninja a déclaré avoir toujours voulu créer un monde ouvert, considérant cela comme une évolution naturelle pour eux. Rise of the Ronin semble donc marquer un tournant dans leur approche du développement de jeux vidéo. Une excellent chose pour les amateurs d'exploration.

Avec son cadre historique fascinant, son monde ouvert riche, et une approche plus réaliste du combat et de la narration, Rise of the Ronin se profile comme une expérience de jeu prometteuse et ambitieuse pour les fans de l'époque samouraï et des aventures en monde ouvert.

Le jeu sera disponible le 22 mars 2024.