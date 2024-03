Vous avez envie d'en savoir plus sur Rise of the Ronin ? Alors découvrez la nouvelle vidéo concoctée par le studio sur les coulisses du développement.

On n'exagère sûrement pas en disant qu'une grosse partie des joueurs attend avec impatience Rise of the Ronin. Il faut dire que le cadre a suffi à attirer l'oeil de nombreuses personnes. Quant au gameplay, il s'est dévoilé à de multiples reprises, et à chaque fois, ce fut une bonne claque dans la figure. Et ça tombe bien, parce que le jeu arrive bientôt, le 22 mars prochain pour être plus précis. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, Team Ninja vous a préparé une jolie vidéo à ne surtout pas rater.

Venez découvrir les coulisses du développement de Rise of the Ronin

Depuis quelques semaines, le studio derrière Wo Long : Fallen Dynasty ou encore Nioh se prête à un certain exercice. Il nous invite à découvrir les coulisses du développement de Rise of the Ronin au fil de plusieurs vidéos. On a envie d'y jouer, mais c'est toujours intéressant de regarder de plus près l'envers du décor. D'apprendre à connaître les personnes qui façonnent ces aventures qu'on aime tant. C'est donc la troisième vidéo de cette série, avec les deux premières qui nous avaient fait découvrir l'univers et les combats nerveux du titre. Cette fois, on s'attaque à une fonctionnalité bien particulière.

« La cause » nous fait jeter un regard sur le système de choix dans Rise of the Ronin. Eh oui, il y en aura un, et vous savez ce que ça veut dire. On va pouvoir modifier le cours de l'histoire via des décisions plus ou moins importantes. Bien sûr, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement l'ampleur que ça aura. On nous dit simplement qu'on pourra « forger sa voie ». En outre, on a également l'opportunité d'en savoir plus sur la musique du jeu ou sur les personnages qu'on va rencontrer et le style qui a été choisi. C'est instructif, et ça vous donnera peut-être envie de sauter le pas le jour J.