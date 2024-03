La sortie de Rise of the Ronin approche à grands pas, et en prévision de son arrivée, on a encore plein de vidéos à se mettre sous la dent. Attention, c'est un régal pour les yeux.

Le mois de mars 2024 s'annonce plutôt riche en belles sorties. L'une des premières auxquelles on pense, c'est évidemment Rise of the Ronin. Le nouveau jeu de la Team Ninja (Ninja Gaiden, Wo Long Fallen Dynasty) nous promet une aventure somptueuse à la nervosité sans pareille. Les combats, c'est l'aspect qui attire le plus l'oeil des joueurs, et à ce niveau-là, on va avoir de quoi faire. D'ailleurs, les différentes armes qu'on va pouvoir utiliser ont récemment été présentées. Et ça en jette.

Rise of the Ronin, un futur défouloir jouissif

La PS5 va clairement bénéficier d'un ajout de taille avec Rise of the Ronin. La promesse d'un jeu d'action en monde ouvert au Japon en 1863 ? Comment un tel concept ne pouvait pas être alléchant ? Pour l'heure, il faut encore patienter un petit peu. On pourra découvrir la période de la fin du shogunat Tokugawa le 22 mars prochain. L'une des grosses cartouches du titre, c'est clairement les combats. En même temps, avec un tel studio aux commandes, on a envie de se plonger dedans. De ce qu'on a vu dans les trailers, ils vont être sanglants, viscéraux, nerveux, bref, ce sera probablement un argument suffisant pour sauter le pas. Et justement, on en a eu un nouvel aperçu.

Au total, on a sept vidéos à regarder. Elles montrent le maniement des armes suivantes : les fusils, la lance, le Naginata, les doubles lames, la grande épée, l'Odachi et la baïonnette. Une panoplie offensive dévastatrice, dont on peut avoir un avant-goût délicieux, et ô combien intense. Comme vous pouvez le constater, Rise of the Ronin tient à ce qu'on développe son propre style de jeu en fonction de l'équipement mis à notre disposition. Vous préférez rester à distance ? C'est possible, mais si foncer dans le tas est plutôt votre tasse de thé, alors vous aurez les moyens pour le faire. Une chose est sûre, le gameplay va nous mettre une grosse claque (du moins, c'est ce qu'on espère).