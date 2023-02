Riot Games travaille sur plusieurs fronts et un FPS à la Destiny 2 serait dans les cartons. Un nouveau jeu service dans l’univers de League of Legends ou Valorant ?

Fort de son succès avec League of Legends qui continue de faire grand bruit, notamment sur la scène eSport, Riot s’est depuis développé et dirige désormais plusieurs jeux.

Un jeu de cartes façon Hearthstone, Legends of Runeterra, un FPS compétitif, Valorant, qui a d’ailleurs une place de choix lui aussi en eSport, et bien sûr Teamfight Tactics et la version mobile de League of Legends. En bref, la firme est partout et a même sorti plusieurs jeux indépendants comme le RPG Ruined King, pour ne citer que lui.

En plus de ces jeux d’ores et déjà disponibles gratuitement pour la plupart, Riot prépare plusieurs autres projets, comme un jeu de combat dans l’univers de League of Legends ou encore un MMO. Mais un projet, peut-être même nouveau, vient de faire surface.

Riot Games sur un Destiny like ?

C’est par le biais d’une offre d’emploi que ces nouvelles informations sont remontées sur la toile. Riot cherche en effet un / une Game Designer pour travailler sur l’un de ses projets, qui n’est malheureusement pas nommé ici, mais qui pourrait bien être issu du même univers que Valorant.

Ce qui est intéressant surtout, ce sont les expériences requises pour le poste, qui nous donnent quelques éléments sur la direction que devrait prendre ce projet.

Riot Games recherchent en effet une personne ayant des compétences liées aux différents styles de jeux service comme les MMO, les FPS, les jeux mobile ou encore les A-RPG.

Ce qui suggère donc que Riot préparerait un tout nouveau jeu service qui pourrait mélanger tous ses éléments à la manière d’un Destiny 2 ou d’un The Division, voire même s’étendre au mobile comme l’ont fait certains gros battle royale comme Apex Legends, Fortnite ou encore PUBG. Malheureusement, on ne sait rien de plus concernant ce jeu encore gardé secret. Il s’agit peut-être d’un des projets en cours ou d’un tout nouveau jeu. Une chose est sûre néanmoins, quelques chose se trame chez Riot.