Comme leur nom l'indique, les sports extrêmes, c'est dangereux. Heureusement, les jeux vidéo sont là pour nous faire vivre par procuration une infime partie du grand frisson qu'ils procurent. C'est exactement ce que fait Riders Republic, le titre développé par Ubisoft Annecy et sorti en octobre 2021. Le soft made in France permet de s'amuser en pratiquant de nombreux sports extrêmes, du snowboard au vélo tout terrain de descente en passant par la motoneige. Grâce à ce large choix, Riders Republic cherche et arrive à plaire au plus grand nombre. Pourtant, Ubisoft a décidé de se montrer encore plus généreux en annonçant l'ajoute d'une nouvelle discipline lors de l'Ubisoft Forward, organisé dans le cadre du Summer Game Fest 2023.

Une discipline très appréciée arrive dans Riders Republic

Lors de la conférence Ubisoft Forward 2023, Ubisoft Annecy était à l'honneur grâce à Riders Republic. L'occasion pour le studio d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle discipline dans le jeu : le skateboard. La planche sera disponible dans le cadre de la saison 8 du titre, dès le 26 septembre prochain. La séquence de gameplay diffusée lors de la conférence permet de découvrir quelques figures, mais Ubisoft précise bien que le contenu présenté pourra différer dans la version complète. Le studio français promet aux fans « des tricks et défis inédits, une personnalisation exclusive, une nouvelle zone où montrer vos talents et une nouvelle progression de carrière ».

Rappelons que « le jeu de sports extrêmes massivement multijoueur », comme aime l'appeler Ubisoft, propose régulièrement de nouveaux défis et de nouvelles figures pour maintenir l'intérêt du public. En plus d'un mode carrière assez dense, Riders Republic offre aussi du multijoueur compétitif et un mode exploration. Les joueurs qui apprécient le titre peuvent donc compter sur un contenu particulièrement dense qui les occupera des heures. Avec l'ajout du skateboard, le jeu devrait conserver un bon nombre de joueurs tout en attirant des curieux et évidemment, des passionnés de skateboard (et des jeux Tony Hawk's...). Le titre développé par Ubisoft Annecy est disponible sur PC, PlayStation et Xbox.