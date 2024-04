Returnal est déjà sorti depuis presque trois ans sur PS5, puis s'est offert un excellent portage PC deux années plus tard. Une aubaine pour les utilisateurs Steam / Epic Games Store qui ont pu découvrir cette pépite qui, encore aujourd'hui, est parmi les exclus préférées des joueurs sur PlayStation 5. Malgré le départ du directeur Harry Krueger, après 14 ans de bons et loyaux services, Housemarque est au travail sur leur prochain projet, mais ne fait pas une croix pour autant sur la licence qui a permis au studio de survivre.

Une annonce pour le 3e anniversaire de Returnal

Housemarque planche actuellement sur une nouvelle licence PS5 qui ne s'éloignera néanmoins pas complètement de Returnal. Le studio finlandais mettra à profit son expérience et reprendra même certaines choses pour cette franchise à venir sur PlayStation 5. « Returnal était tellement ambitieux. Nous avons vu les choses en grand, mais nous avons quand même dû mettre de côté de nombreux éléments. Toutes ces idées et ces systèmes narratifs. Je suis très heureuse à l'idée de reprendre ces éléments et de voir comment ils peuvent coller à l'histoire de notre nouvelle propriété intellectuelle » a déclaré Eevi Korhonen, senior narrative designer (via VGC).

Pour un indice sur la nature du jeu ou une fenêtre de sortie, il va falloir attendre. Et d'ici là, Housemarque a peut-être une surprise. À l'occasion du troisième anniversaire de Returnal, ce mardi 30 avril 2024, le studio a teasé une annonce sur X. Aucun message mais une image noir & blanc avec le visage brisé de Selene, l'héroïne du TPS PS5, et tout de même un texte très court : « Demain ».

Crédits : Housemarque.

Une mise à jour gratuite avec un DLC ou une suite sur PS5 ?

En route vers un Returnal 2 ? Dans la mesure où la nouvelle licence n'a même pas encore été officialisée, ce serait prématuré. D'ailleurs, ce n'est pas dit qu'une suite voit le jour, même si la porte n'est pas fermée. « Quant à savoir si nous reprendrons l'histoire de Selene après cela, ça reste à définir » a ajouté Eevi Korhonen. Si l'on est très optimistes, alors on peut éventuellement espérer une seconde grosse mise à jour gratuite qui apporterait des nouveautés notables. La première avait déjà implémenté le co-op avec en plus de la Tour de Sisyphe.

Un environnement de 20 étages à gravir avec des ennemis décidés à en découdre. Ce serait le scénario idéal, mais Returnal pourrait aussi très bien souffler la prochaine bougie de façon plus discrète. Peut-être avec un documentaire sur les coulisses du jeu, des anecdotes via un billet PlayStation Store ou des cadeaux comme des fonds d'écran. Mais le fait qu'Housemarque prenne le temps de teaser est peut-être un signe que l'annonce n'est pas totalement anecdotique. En tout cas, sur X, les joueurs sont pleinement au taquet. « Pardon ?! »; « Oh mon dieu, annoncez une suite ou un DLC » peut-on lire sur le réseau social.