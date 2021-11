Ces derniers jours, Sony Pictures a diffusé un certain nombre de vidéos promotionnelles de Resident Evil : Welcome to Raccoon City. Après les portraits de personnages, il est aujourd’hui question d’une bande-annonce plus classique. Et cette fois, ce sont les créatures horrifiques de Resident Evil dont il est question.

Une nouvelle bande-annonce de Resident Evil : Welcome to Raccoon City vient d’apparaître en ligne. Intitulée "Nightmare Trailer," cette vidéo se focalise sur les différents monstres qui vont s’acharner sur les héros du film. En plus des traditionnels zombies, diverses créatures venues des jeux pourront être vues ici.

À en croire la vidéo, les STARS seront donc confrontés à des Lickers, à une forme mutée de William Birkin ainsi qu’à Lisa Trevor. À propos de cette dernière, Johannes Roberts, le réalisateur du film a promis que son histoire sera "étoffée." Reste à découvrir ce qui sera ajouté à ce que le joueur apprend à son sujet dans le remake du premier Resident Evil.

Un film inspiré de faits virtuels

Comme indiqué précédemment, Resident Evil : Welcome to Raccoon City prendra des libertés avec les scénarios des jeux. Le film ne reprendra pas l’histoire d’un jeu en particulier. Il proposera en revanche une histoire inédite inspirée par Resident Evil 1 et 2. À noter par ailleurs que ce même Johannes Roberts a déjà des idées pour une suite. Il espère en effet pouvoir piocher dans Resident Evil 4 si l'occasion de remettre ça lui est donnée.

Resident Evil All-Stars

Resident Evil : Welcome to Raccoon City met en scène Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Avan Jogia Tom Hopper et Neal McDonough. Ces derniers incarnent Claire Redfield, Jill Valentine, Chris Redfield, Leon S. Kennedy, Albert Wesker et William Birkin respectivement.

Pour terminer, rappelons que le film est attendu dans les cinémas français pour le 24 novembre prochain. Il ne serait pas surprenant que d’autres vidéos de présentation soient diffusées d’ici là.

Que vous inspire cette nouvelle bande-annonce de Resident Evil : Welcome to Raccoon City ? Vous rassure-t-elle quant à la qualité du film ? Soulève-t-elle d’autres craintes ? Pensez-vous que le film sera meilleur ou moins bon que les précédentes adaptations cinématographiques de Resident Evil ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.