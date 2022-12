Après son annonce en juin dernier lors d'un State of Play, Resident Evil Village dans sa version PSVR 2 est de retour pour nous livrer des détails croustillants. Mais faudra t-il repasser à la caisse ?

Resident Evil Village dévoile son prix sur PSVR 2

Kanda Tsuyoshi, producteur chez Capcom, nous apporte de bien bonnes nouvelles sur la version PSVR 2 de Resident Evil Village. D'abord, il s'agit d'un des jeux de lancement qui sera donc disponible le 22 février 2023 comme le casque PS5. Avec ça, plus tous les autres titres, le line-up n'a clairement rien à voir avec le PlayStation VR.

L'autre inconnue, c'était le prix. À l'heure des patchs payants et de l'augmentation des tarifs des jeux, on pouvait craindre de devoir, encore, mettre la main au portefeuille. Mais pas du tout, Resident Evil Village sera disponible gratuitement sur PSVR 2 à partir du moment où vous possédez une copie de RE Village ou Resident Evil Village Gold Edition. Sachant qu'il est sorti depuis plusieurs mois, ceux qui ne l'ont pas devraient pouvoir le trouver pour pas cher.

Un DLC offert à « télécharger séparément » qui couvre absolument toute l'aventure principale, mais qui exclut le très bon contenu Les Ombres de Rose.

Une immersion au top

Loin d'être un simple portage à la va-vite visiblement, Resident Evil Village s'emploiera à faire la démonstration technique de toutes les technologies embarquées par le PlayStation VR 2. L'audio 3D bien sûr, le suivi oculaire ou encore la compatibilité avec les nouvelles manettes PS VR 2 Sense.

Grâce à elles, il sera possible de ressentir les interactions du jeu (tirs avec les armes, saisie d'objets), et d'effectuer des mouvements réels pour des actions. Par exemple, pour se protéger, il faudra lever les bras et avoir son arme devant soi. On pourra avoir une arme dans chaque main, ou encore s'amuser à recharger en manipulant le magasin. Un côté action totalement assumé ?