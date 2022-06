Le PlayStation Showcase commence sur les chapeaux de roues. Après avoir officialisé Resident Evil 4 Remake, Capcom a continué de faire de faire le show au State of Play en annonçant une autre expérience à destination du PS VR 2.

Resident Evil Village annoncé sur PS VR 2

Et c’est Dimitrescu et sa bande déjantée qui viendront donner des sueurs froides aux acheteurs du PlayStation VR 2. Sony et Capcom ont annoncé l’arrivée de Resident Evil 8 sur le prochain casque de Sony. Aucune date de sortie n’a été dévoilée pour l’instant. Il faudra certainement attendre encore un peu avant quelques informations supplémentaires.

Pour rappel, Resident Evil Village se déroule quelques années après les événements de Resident Evil 7. Les joueurs y retrouvent Ethan Winters qui coule des joueurs heureux avec sa femme. Du moins jusqu’à ce qu’une nouvelle tragédie les frappent.