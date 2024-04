Après nous avoir régalé entre autres avec Resident Evil, Shinji Mikami a connu une carrière mouvementée, notamment en fondant Tango Gameworks en 2010. Les fans ont été à juste titre très surpris de le voir quitter ce studio pour en fonder un autre. Celui-ci s'est enfin ouvert quant à cette décision visiblement mûrement réfléchie.

Le papa de Resident Evil à la carrière hors du commun

Depuis Resident Evil, les fans ont systématiquement été excités, à juste titre, lorsqu'un jeu impliquait Shinji Mikami d'une quelconque manière. L'homme au brillant esprit créatif dispose d'un très beau palmarès dans l'industrie vidéoludique. Celui-ci a apporté sa patte à d'autres franchises légendaires comme Devil May Cry ou encore Dino Crisis. À la tête de Tango Gameworks depuis 2010, il nous a encore gâté avec de très bons titres comme The Evil Within, Ghostwire Tokyo et Hi-Fi RUSH. Telle ne fut pas la surprise des fans lorsqu'il a décidé de quitter l'année dernière le studio qu'il a lui-même fondé, pour à la place refonder un autre studio baptisé Kamuy.

Après un long silence à ce sujet, le papa de Resident Evil est donc enfin revenu sur cette décision visiblement mûrement réfléchie. L'idée de quitter Tango Gameworks lui trottait visiblement dans la tête depuis 2015. Mais les nombreux jeux alors en cours de production l'auraient forcé à rester. Depuis longtemps, Shinji Mikami rêvait visiblement de bâtir un environnement encourageant les jeunes créateurs à gagner de l'expérience en toute liberté, et également de se détacher du genre survival horror. Pour parvenir à tout cela, il a donc fondé Kamuy.

L'idée de ce studio est ainsi de créer des jeux plus modestes, avec des cycles de production plus courts. Mais le génial Shinji Mikami pourrait encore nous surprendre. Même un petit jeu sous sa tutelle pourrait avoir ce qu'il faut pour rivaliser avec l'aura légendaire de la franchise Resident Evil. C'est en tout cas tout ce que l'on souhaite à l'une des personnes les plus influentes de l'industrie avec son jeune studio.