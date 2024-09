La franchise Resident Evil est l’une des plus prolifiques de Capcom. Même si Monster Hunter est désormais la licence la plus forte de l’éditeur japonais, c’est bien sa saga horrifique qui était là la première. Depuis la seconde moitié des années 90, Resident Evil a fait frissonner des millions de joueurs et s’est imposée comme une figure incontournable du jeu vidéo d’horreur. Ces dernières années, la marque n’a cessé de rencontrer le succès, à tel point que Capcom porte ses plus gros jeux sur une nouvelle plateforme prometteuse sur le papier : le mobile. Des millions de joueurs potentiels, un parc gigantesque… Seulement voilà, ce n’est pas une franche réussite et la récente décision de l’éditeur ne va clairement pas arranger les choses…

Resident Evil ne perce clairement pas sur cette plateforme...

Les portages mobiles ont la vie dure, en réalité, ils bident presque tous. La faute à une stratégie un poil restrictive. En voulant proposer du premium, Capcom a restreint les plateformes au minimum. Il faut en effet disposer de smartphones haut de gamme pour pouvoir pleinement profiter de Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 7 ou encore Village. Tout de suite, le parc est bien moins grand. Tout le monde n’est pas équipé, sans oublier que l’expérience est assez particulière… on parle tout de même de survival horror sur smartphone.

Résultat, les ventes n’ont rien de fou, nous en parlions il y a peu, on parle de moins de 10 000 exemplaires, parfois même à peine 3000 jeux vendus. Ce n’est pas la folie. Pire encore, dernièrement, Capcom a pris une décision radicale sans prévenir les utilisateurs ayant déjà mis la main au portefeuille.

Vous ne serez invités que si vous avez internet © Capcom.Resident Evil 7

... et Capcom vient d'enfoncer le clou, les joueurs sont en rogne

Désormais, sur iOS, tous les joueurs doivent obligatoirement être connectés en ligne pour pouvoir jouer à Resident Evil 7 mobile, Resident Evil 4 Remake ou encore Resident Evil Village. Ils ne sont déjà pas nombreux, mais maintenant, une partie d’entre eux est en colère et certains vont jusqu’à demander le remboursement pur et simple. « Une honte », « scandaleux pour des jeux solo et sur mobile en plus ! » peut-on lire sur les réseaux sociaux. D’autres réactions très énervées par la situation ne sont pas aussi pacifistes.

Difficile de dire s’il s’agit d’une simple décision de Capcom ou si l'éditeur a été poussé par Apple. La firme n’est pas connue pour faire dans la dentelle lorsqu’il s’agit de faire plier les éditeurs. Toujours est-il que ce sont les joueurs qui trinquent et si la chose est presque trop récurrente sur PC et consoles de salon, sur mobile c’est un peu plus rare. C’est d’autant plus pénalisant que pour peu que vous n’ayez pas de réseau mobile stable… vous ne pourrez tout simplement pas profiter de vos jeux pourtant bel et bien achetés. Le côté nomade et passe-partout, pourtant l’un des premiers arguments pour ce genre d’achat, en prend un sacré coup.