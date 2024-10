Capcom a tout récemment annoncé plusieurs bonnes nouvelles relatives à Resident Evil qui devraient plaire à une large frange de joueuses et joueurs PS5.

Cette annonce de Capcom autour de Resident Evil avait pour rappel fait l'objet d'un leak la semaine dernière. On en a maintenant la confirmation officielle : les Remakes des épisodes 2, 3 ainsi que le septième opus auront bientôt droit à une version physique sur PS5. La date de sortie va varier selon les régions, et le public européen semble être l'un des plus gâtés en ce sens.

Trois jeux Resident Evil passent officiellement en physique bientôt sur PS5

Deux ans après leur déploiement dans une version optimisée sur PS5 de leur pendant PS4, Resident 2 et 3 Remake ainsi que le septième opus se fendent enfin d'une version physique en bonne et due forme. Ceux-ci étaient en effet jusqu'à présent disponibles uniquement en version dématérialisée, au grand dam de nombreux joueurs et joueuses attachant une certaine importance à la possession d'un jeu dans son format physique.

Mieux vaut tard que jamais comme on dit, et Capcom a enfin fait un effort pour eux, tout du moins sur PS5. Les trois jeux Resident Evil disposeront ainsi d'une version boîte sur cette plateforme à partir du 6 décembre 2024, en tout cas en Europe. Aux États-Unis, il faudra attendre courant 2025 pour qu'ils reçoivent le même traitement. Qui plus est, cette version physique des trois jeux serait affichée au tarif de 30 euros par jeu. Un prix qui pourrait cependant en faire tiquer certains, compte tenu de l'âge de chaque titre.

Rappelons en effet que Resident Evil 7 est sorti en 2017. Les Remakes de Resident Evil 2 et 3 sont quant à eux sortis respectivement en 2019 et 2020. Voilà cependant pour les amateurs de jeux en dur une salutaire opportunité de compléter leur collection sur PS5. Rendez-vous pour cela dans un peu plus d'un petit mois.

Le visuel officiel des éditions physiques PS5 à venir le 6 décembre. © Capcom

Source : Capcom