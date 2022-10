Une mise à jour qui vient casser le jeu ? Cela arrive parfois et on vous a d'ailleurs parlé d'un problème similaire il y a peu sur Nintendo Switch Sports. Cette fois cela concerne tout simplement Resident Evil 8 (Village) et la présence d'une mise à jour sur la version Steam du jeu.

Resident Evil 8 n'est plus jouable par plusieurs joueurs

L'éditeur Capcom a donc reconnu qu'un nouveau patch faisait planter Resident Evil Village pour certains joueurs PC :

À tous les joueurs de RE8 Village Steam : Nous sommes conscients d'un problème persistant avec le dernier patch qui provoque le plantage du jeu pour certains utilisateurs. Nous sommes actuellement à la recherche d'une solution, et nous nous excusons pour tout inconvénient causé !

Triste nouvelle donc et forcément un coup de pression pour les développeurs de faire planter un jeu avec un patch qui doit justement régler des problèmes. Pour mémoire Capcom prévoit un Resident Evil Showcase ce jour mercredi 19 octobre à 23h00 après quelques nouvelles sur la saga Silent Hill. On vous laisse retrouver la news en question via ce lien.

Au menu, nous aurons RE 4 Remake, RE Village Gold Edition et plus encore. De quoi combler les fans de RE avec on l'espère aussi quelques surprises. Pour RE Village Gold Edition, l'enjeu est aussi d'apporter de nouvelles informations avant la sortie du 28 octobre 2022.

