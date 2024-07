La franchise Resident Evil est en train de prendre une sacré claque ces derniers temps. En cause ? La quête d'un autre public ne prend pas et les nouveautés lancées par Capcom ne fonctionnent pas.

La saga horrifique Resident Evil va bien, extrêmement bien même. Lors de son dernier bilan financier, Capcom a déclaré, non sans une certaine fierté, que la licence s'est écoulée à plus de 158 millions de jeux depuis ses débuts. Certes, il y a eu autour de 30 titres, en comptabilisant les originaux, les remasters et les remakes, mais ça reste une énorme performance. En particulier pour un genre qui est normalement de niche, même si la franchise RE est un peu à part avec son penchant action qui la rend plus accessible. Ça n'empêche que c'est un immense succès, mais pas partout.

Resident Evil 7 est aussi un flop sur les plateformes Apple

En termes de jeux les mieux vendus de toute la série, le remake de RE2 et Resident Evil 7 sont au coude à coude. Ca se joue vraiment à rien étant donné qu'ils se sont écoulés respectivement à 13,9 millions et 13,3 millions d'unités chacun. Une donnée intéressante qui montre que, finalement, ce ne sont pas les épisodes très action qui s'arrachent le plus. Ces derniers mois, Capcom tente aussi d'optimiser les ventes de certains jeux avec des portages sur iOS. Le 2 juillet, l'éditeur a ainsi proposé aux possesseurs d'iOS (iPhone 15, iPad) - mais aussi de Mac - de découvrir Resident Evil 7 mobile. Le hic, c'est que c'est vraiment une cata.

Selon les estimations de la plateforme Appmagic, Resident Evil 7 mobile aurait été téléchargé plus de 83 000. Mais le problème ici, c'est que ce chiffre inclut la partie gratuite. Pour débloquer l'intégralité du jeu, il faut payer la somme de 20 euros. En prenant en compte les revenus du jeu publiés par Capcom, la commission d'Apple, et après un savant calcul, il apparaît que Resident Evil 7 mobile se serait seulement vendu à 2 000 unités.

C'est un énorme bide, pire ceux de RE4 Remake et de RE Village, alors que ce n'était déjà pas la folie pour ces deux-là. D'après les estimations, ces deux épisodes, qui se sont très bien vendus sur consoles et PC, n'ont réuni que 7 000 à 15 000 acheteurs pour le premier, et 34 000 pour le second. Ce qui reste néanmoins largement au-dessus de Resident Evil 7 mobile. Le public Apple boude t-il les AAA ? Visiblement, pour les softs déjà disponibles ailleurs, on observe cette tendance.