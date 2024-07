Capcom continue de capitaliser à fond sur ce qui marche déjà. En attendant un potentiel Resident Evil 9 qui n’existe qu’à travers les rumeurs pour le moment, la firme japonaise multiplie les portages. Le prochain à faire le voyage sur un nouveau support n’est autre qu’un des épisodes les plus appréciés de ces dernières années, Resident Evil 7.

Resident Evil 7 arrive sur un nouveau support, c'est surprenant

Il a déjà fait ses armes sur consoles et PC, et même sur VR, mais il manquait encore un parc pour RE 7, celui du mobile. Alors que le marché des AAA sur ce secteur bat de l’aile, en témoignent encore les derniers chiffres peu flatteurs, notamment ceux de plusieurs Resident Evil. Mais Capcom ne semble pas vouloir s'arrêter, l’éditeur a profité d’un petit stream pour nous présenter davantage son prochain gros titre bientôt disponible sur iOS et Android.

Mobile oblige, le jeu revoit l’intégralité de son gameplay. Heureusement, RE 7 n’a aucune interface chargée et laisse donc place assez facilement aux boutons tactiles, bien que l’ajout d’une manette soit bien évidemment plus que conseillé.

Vous pourrez donc prochainement retrouver Ethan et son amour de toujours, Mia, aux prises avec une famille de dégénérés qui cache de sinistres secrets. Si l’on ne sait pas encore ce que vaudra le jeu sur ce nouveau support, Resident Evil 7 reste une valeur sûre du survival horror. Si Capcom refait les choses bien, le portage devrait être au moins aussi solide que les précédents titres déjà transposés sur mobile. A noter également que le jeu embarquera avec lui l'intégralité des DLC de la Gold Edition. De quoi ajouter quelques heures de jeu supplémentaires.