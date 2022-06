Resident Evil 7 peut-être mise à jour sur PS5, Xbox Series et PC dans une version aboutie notamment en termes de graphismes. Mais certains joueurs sont en colère après la mouture PlayStation 5 et voici pourquoi.

Resident Evil 2, 3 et 7 ont eu une mise à jour gratuite sur consoles et PC, mais la PS5 fait de la résistance face aux abonnés PS Plus et les fait rager. On vous explique la raison.

Une incompatibilité sur la version PS+ de Resident Evil 7

Comme rapporté par IGN, les joueurs PS5 ont subi une petite déconvenue suite à l'annonce de la mise à jour gratuite nouvelle génération de Resident Evil 7, qui apporte diverses améliorations techniques ou de gameplay. Ce patch est disponible pour tout le monde, sauf si vous avez récupéré RE7 via le PS Plus Collection. Un programme spécialement réservé à tout acheteur d'une PlayStation 5. Il n'existe par conséquent qu'un seul moyen de remédier à ce souci : acheter RE7 en version physique ou numérique.

Pour rappel, cette mise à jour new-gen de RE7 ajoute le ray tracing, un framerate plus élevé et sur PS5, l'audio 3D ainsi qu'une compatibilité DualSense.

Ces mises à niveau proposent le ray-tracing, l’audio 3D et la prise en charge des fonctions de la manette sans fil DualSense, offrant une immersion accrue, et il nous tarde que vous les ayez entre les mains. Tsuyoshi Kanda, producteur chez Capcom, via PS Blog.

Une solution possible ?

Le fait que la mise à jour PS5 de Resident Evil 7 ne soit pas offerte aux abonnés PS Plus était « attendu », car il y a eu un précédent. Quand FF7 Remake a été inclus dans le service de Sony, il était impossible de bénéficier des améliorations techniques sans acheter FF7 Remake Intergrade. Square Enix et/ou PlayStation avai(en)t alors rétropédaler. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'un retournement de situation.